Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO'ya Yunanistan çağrısı: Bu şımarıklığa dur demenin zamanı geldi

Türkler ve Kürtler kardeştir, kardeş kalmaya devam edecektir. Bunun en açık teminatıdır bayrak içi omuz omuza mücadele ederken şehit olan kahramanlarımızdır. YPG/PYD, adları ne olursa olsun ülkemizi terör belasından kurtarmakta azimliyiz.

Pençe Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın, EYP imha edilmiştir. Yıl içinde Kandil, Sincar, Mahmur dahil olmak üzere operasyonlar düzenlemiştir.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Hangi ine girerlerse girsinler o inleri başlarına yıkmakta kararlıyız. Teröristler için hiçbir yer güvenli değildir. Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlar icra edilmiştir. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. TSK, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek ordudur. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör örgütlerine karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz evlerine, topraklarına dönmüştür.

NATO'YA YUNANİSTAN ÇAĞRISI: DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ

Yunanistan gerginliği tırmandıracak eylemlere maalesef devam etmektedir. Yunanistan uçaklarımızı son 1 hafta içinde 2 kez taciz etmiştir. bu düşmanca tavır Yunanistan'ın küstahlaştığını açıkça göstermiştir. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız eyleme karşılık bugüne kadar verilmiştir, verilmeye devam edilecektir. NATO'nun bu şımarıklığa dur demesinin zamanı gelmiştir. Yunan halkı da biz de onları yakından tanıyoruz. Yarınlarının iyi olmasını isteyenlerden dünün ve bugünün yanlışından dönmelidirler.

Kıbrıs hepinizin bildiği gibi bizim milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda egemen, eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan devletin tanınması meselesidir.

Kıbrıs hepinizin bildiği gibi bizim milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda egemen, eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan devletin tanınması meselesidir.