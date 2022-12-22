Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Somut bir gelişme yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO süreci ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Çavuşoğlu, iki ülkeye de terörle iltisaklı isimleri koruması nedeniyle tepki gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU: SOMUT BİR GELİŞME YOK

Bakan Çavuşoğlu, İspanya'daki 3'lü zirvede varılan mutabakatı değerlendirdi, NATO'ya girmek isteyen Finlandiya ve İsveç'in şartları yerine getirmediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok" dedi.

"İSVEÇ FETÖCÜ'LER İÇİN CAZİBE MERKEZİ"

Çavuşoğlu, İsveç'e daha yüksek tonda bir tepki gösterdi. FETÖ'cülerin sığınağı haline gelen İskandinav ülkesine, "FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor." ifadeleri ile yüklendi.

ADIMLARIMIZI ATMAYA BAŞLADIK DEVAM EDECEĞİZ

İsveç'li Bakanın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Türkiye'yi bugün ziyaret etmek gerçekten benim için onur. Sayın Çavuşoğlu'nun bana zaman ayırması son derece önemliydi.

Adımlarımızı atmaya başladık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye ile çok önemli başarılara imza attık. İsveç'in ve Türkiye'nin farklı uluslararası alanlarda birbirini tanıması ve çalışması gerekiyor.

İsveç bir ahitname imzaladı. Bazı adımların atılması gerekiyor. İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alıyoruz. Her paragrafla ilgili olarak adımlarımızı atmaya başladık.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın ciddi sonuçları var her iki ülkeye de. Türkiye gerçekten son derece önemli diplomatik etkiye sahip, 5. sırada. 2024'te iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılı kutlanacak.

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