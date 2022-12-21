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    • 21.12.2022 16:24
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    Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

    Milli Savunma Bakanı Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Bakan Akar’dan önemli açıklamalar

    Milli Savunma Bakanı Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    ERMENİSTAN'A ÇAĞRI
    Ermenistan, Azerbaycan'ın uzattığı eli tutmalı.

    Ermenistan ateşkese uyarsa barışın bir parçası olabilir.

    Ege konusunda ise Türkiye barış ve istikrar için gayret gösterirken komşumuz gerek davranışları gerek ise söylemleriyle saldırgan politikalarına maalesef devam etmekte.

    YUNANİSTAN'A RADAR KİLİDİ TEPKİSİ
    Yunanistan'a gerekli yanıtı birliklerimiz verdi.

    Yunanistan'ın bu düşmanca tavrı, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.

    F-16 meselesine ilişkin de konuşa Akar, "ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz" dedi.

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    Haberler Güncel Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
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