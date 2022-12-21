Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

ERMENİSTAN'A ÇAĞRI

Ermenistan, Azerbaycan'ın uzattığı eli tutmalı.

Ermenistan ateşkese uyarsa barışın bir parçası olabilir.

Ege konusunda ise Türkiye barış ve istikrar için gayret gösterirken komşumuz gerek davranışları gerek ise söylemleriyle saldırgan politikalarına maalesef devam etmekte.