Son dakika: TSK'ya kimyasal silah iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluğunun devamına karar verildi!

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı için savcı mütalaasını açıkladı.
Duruşma savcısı, Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaasında, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7,5 yola kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.
MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR
Mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı.
Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapsi istendi.