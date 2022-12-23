Son dakika: TSK'ya kimyasal silah iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluğunun devamına karar verildi!

Fincancı, "Bu yaşıma kadar elimden geldiğince bir yurttaş, bir adli tıp hekimi olarak görevlerimi eksiksiz yerine getirdiğime inanıyorum. Yıllarımı verdiğim adli tıbba hele ki zehirli toksik silahlar hakkında birçok makale yazmış biri olarak, bilimsel bir tartışma yerine linç girişiminde bulunanlara bir çift sözüm var.