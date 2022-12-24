İETT kaosu! Sultangazi'de kaza Sarıyer'de yangın...

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı vatandaş sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. kaza nedeni ile yolda trafik oluştu. Kaza sonrasında otobüste bulunan yolcular otobüsten indirildi. Bir müddet yol kenarında bekleyen yolcular güzergahtan geçen başka otobüslere aktarıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği esnada kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari bir araca çarptığı çarpışma sonrasında aracın savrularak karşı şeride geçtiği görüldü.