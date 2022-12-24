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    • 24.12.2022 13:29
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    İETT kaosu! Sultangazi'de kaza Sarıyer'de yangın...

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT araçları kaza ve arızalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün Sarıyer'de bir İETT otobüsünde yangın çıkarken Sultangazi'de ise bir araç kazaya karıştı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İETT kaosu!

    Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı ile giriştiği adaylık savaşına kafa yorarken İstanbul'da vatandaş çile çekiyor.

    İBB'ye bağlı İETT araçları kaza ver arızalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    SULTANGAZİ'DE İETT KAZASI
    Sultangazi'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı.

    Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir İETT otobüsü ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç savrularak yolun karşısına geçti. Araçta bulunan İbrahim Bozkurt isimli vatandaş araç içerisine sıkışarak yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı vatandaş sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. kaza nedeni ile yolda trafik oluştu. Kaza sonrasında otobüste bulunan yolcular otobüsten indirildi. Bir müddet yol kenarında bekleyen yolcular güzergahtan geçen başka otobüslere aktarıldı.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
    Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği esnada kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari bir araca çarptığı çarpışma sonrasında aracın savrularak karşı şeride geçtiği görüldü.

        SARIYER'DE YANGIN
        Sarıyer'de seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Maslak, Büyükdere Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu.

        Şoför, bir anda alevlerin sardığı otobüsü söndürmek için yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Otobüsün garaja gittiği ve yangın sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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