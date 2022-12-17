Mardin'de yatırım günü: Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak

ULAŞIM SÜRESİ 50 DAKİKADAN 30 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Midyat Şehir Geçişi Projesi ile Batman, Şırnak, Nusaybin ve Dargeçit'e bağlantı kolları düzenlendiği, ulaşım standardının da artırıldığı bildirilen açıklamada, Midyat şehir geçişinin kollarından birini oluşturan eski Midyat Güney Çevre Yolu'nun da daha çok tercih edilebilir hale gelmesiyle, Mardin ile Şırnak arasındaki transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluğun azaltıldığı, güvenli ulaşımın sağlandığı vurgulandı.

Midyat-Nusaybin Yolu'nda yapılan çalışmalarla iki ilçe arasındaki ulaşım standardının artırıldığı kaydedilen açıklamada, "Yolun platform genişliği yaklaşık 2 kat arttırılarak 12 metreye çıkarıldı. Yolun konforlu hale getirilmesiyle birlikte ulaşım süresi 50 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü. Proje ile bölge halkı için özellikle yaz aylarında dinlenme ve yeme-içme alanı olarak kullanılan Beyazsu turistik bölgesine konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Mardin'de ulaşım daha konforlu ve hızlı olacak." ifadelerine yer verildi.