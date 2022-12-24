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Başkan Erdoğan Erzurum’da toplu açılış töreninde konuştu

Başkan Erdoğan Erzurum’da toplu açılış töreninde konuştu
24.12.2022 15:15 - Son Güncelleme: 24.12.2022 15:15

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Başlıyor, Yarın Değil Hemen Şimdi" vurgusuyla gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde bugün Erzurum'da toplu açılış töreni gerçekleştirdi. Erdoğan, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile tapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştirirken yeni bir müjdenin de sinyalini verdi. Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah Pazartesi günü bununla ilgili yeni müjdeleri paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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