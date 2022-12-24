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    Eren Abluka-18 Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Temizleye temizleye geliyoruz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Temizleye temizleye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Temizleye temizleye geliyoruz

    Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı.

    İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA: TEMİZLEYE TEMİZLEYE GELİYORUZ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

    "Temizleye temizleye geliyoruz"

    Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.

    İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

    Bakan Soylu, "Temizleye temizleye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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