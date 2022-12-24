Eren Abluka-18 Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Temizleye temizleye geliyoruz

Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA: TEMİZLEYE TEMİZLEYE GELİYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.