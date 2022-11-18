Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal kabul: 'Kimyasal silah iftirasının merkezi' TTB'nin heyetini ağırladı

TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca Savcılık, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etmişti. Yaşanan skandalın ardından Türk Tabipler Birliği'nin de rolüyle ilgili tartışmalar başlamıştı. Ancak CHP ve HDP başta olmak üzere sözde muhalefet temsilcileri Fincancı ve TTB'ye hiç beklemeden sahip çıkmıştı.
BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ
Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TTB'nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek söz konusu birliğin kapatılması gerektiğini savundu.
Bahçeli, "Doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz. Türk askerine hainlerin ve zalimlerin ağzıyla kimyasal silah çamuru atanları, mesela Türk Tabipleri Birliği Başkanı'yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yatkın yollardan birisidir" dedi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.
SKANDAL GÖRÜŞME!
Türk Tabipleri Birliği'nin tartışıldığı ve büyük tepki çektiği bir dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü. Parti genel merkezindeki kabulde, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme getiren Fincancı'nın, tutuklanmasının ardından da ilk tepkiler Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden gelmişti.