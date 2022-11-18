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    • 18.11.2022 16:37
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    • 18.11.2022 16:53
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal kabul: 'Kimyasal silah iftirasının merkezi' TTB'nin heyetini ağırladı

    Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK tarafından dolaşıma sokulan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iftirasına sahip çıkmıştı. Başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Fincancı, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fincancı'ya HDP ve CHP'li yöneticiler sahip çıkmakta gecikmedi. Türkiye ve TSK'ya yönelik iftiraların merkezi haline gelen TTB'ye de siyaset ve toplumdan tepkiler yükselirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, birliğin 2. başkanını makamında kabul ederek bir skandala imza attı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan skandal kabul

    TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca Savcılık, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etmişti. Yaşanan skandalın ardından Türk Tabipler Birliği'nin de rolüyle ilgili tartışmalar başlamıştı. Ancak CHP ve HDP başta olmak üzere sözde muhalefet temsilcileri Fincancı ve TTB'ye hiç beklemeden sahip çıkmıştı.

    BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ
    Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TTB'nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek söz konusu birliğin kapatılması gerektiğini savundu.

    Bahçeli, "Doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz. Türk askerine hainlerin ve zalimlerin ağzıyla kimyasal silah çamuru atanları, mesela Türk Tabipleri Birliği Başkanı'yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yatkın yollardan birisidir" dedi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

    SKANDAL GÖRÜŞME!
    Türk Tabipleri Birliği'nin tartışıldığı ve büyük tepki çektiği bir dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü. Parti genel merkezindeki kabulde, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme getiren Fincancı'nın, tutuklanmasının ardından da ilk tepkiler Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden gelmişti.



        CHP DESTEĞE KOŞTU
        Gözaltının ardından Financı'ya destek veren kurumların başında Cumhuriyet Halk Partisi geldi. Partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" açıklamasında bulundu.





        ÖZEL'İN PKK KANALINA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

        Özel'in daha önce de terör örgütü PKK kanalının yayınına katıldığı ortaya çıktı.

        ÖZKOÇ: KAYYUM ATANMASINA KARŞIYIZ
        CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

        Özkoç, şu yanıtı verdi:
        Adli makamların yürüttüğü işlemleri yakından takip ediyoruz. Adalet herkese eşit şekilde uygulanmalı ancak bir sivil toplum örgütünden, meslek örgütünden bahsediyoruz. Adli soruşturma yürütülmesi bahane edilerek orada bir atama yapılması, kayyum atanmasının doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. O sivil toplum örgütü, meslek odası kendi içinde iç tüzüğü gereği yapılması gerekeni yapar. Bazı şeyleri fırsata dönüştürüp bu tür kuruluşların yukarıdan, kendi iradeleriyle yönetilmesinin tamamen karşısındayız.

        Geçtiğimiz günlerde "Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız" sözleriyle Fincancı'ya destek veren CHP'li Canan Kaftancıoğlu, skandal çıkışlarına bir yenisini ekledi.

        MERMİLER 'EMNİYETİN İYİLİĞİ' İÇİNMİŞ!
        Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun görüntülerini alıntılayan Kaftancıoğlu, bulunan mermilerin 'emniyet güçlerinin iyiliği için' orada bulunduğunu belirtip, "Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir) Adli tıpçının evinde kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir." dedi.



            Paylaşımının devamında görüntüleri servis eden TRT'yi de hedef alan Kaftancıoğlu, "Vergilerimizle yayın yapan TRT size ise daha yaratıcı bir önerim olacak sadece. Evinde kesin kemik materyali vardır (mesleğine aşık ve evine iş getirir, benden söylemesi) Daha etkili bir gerilim müziği eşliğinde ŞKF'nin yediği insanların kemiklerine ulaştık videosu iyi gider." ifadelerini kullandı.

            İFTİRACIYA SAHİP ÇIKMA YARIŞI
            Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasınına ardından sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil sözde muhalefet blokunda bulunan sözde siyasetçi, gazeteci ve dernekler iftiraya sahip çıkma yarışına girmişti.

            Fincan'cı'ya yönelik destek paylaşımları sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

            ALİ BABACAN

                HDP

                Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ


                Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ

                İstanbul Tabip Odası

                    PKK destekçisi sözde gazeteci Amed Dicle

                    HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz

                    HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz

                        Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş



                        Türk Tabipler Birliği

                        Fincancı'ya destek mesajı atan isim, parti ve derneklerin PKK terör örgütüyle yakın ilişkisi dikkat çekiyor.

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