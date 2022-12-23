Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan şok talep! Cezaevi yönetiminden bakın ne istedi

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı.
Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Özkiraz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMAK İSTİYOR
Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra Kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.