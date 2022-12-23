Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.12.2022 14:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2022 14:11
    ABONE OL

    Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan şok talep! Cezaevi yönetiminden bakın ne istedi

    Son dakika haberleri... Türkiye’nin günlerdir konuştuğu sahte doktor skandalında tutuklanan Ayşe Özkiraz, cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulundu.

    Sahte doktordan şok talep! Bakın ne istedi

    Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı.

    Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Özkiraz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMAK İSTİYOR

    Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra Kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.

        Çerkezköy Devlet Hastanesindeki Sahte Doktor olayında yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.

        Özkiraz'a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

        SAHTELİĞE SAHTELİKLE BAŞLAMIŞ

        Özkiraz, hazırladığı sahte TUS sonuç belgesindeki Temel Tıp Bilimleri testinde 115 doğru, 5 yanlış; Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 107 doğru, 12 yanlışla kendini üstün başarılı olarak göstermeye çalışmış.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        Haberler Güncel Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan şok talep! Cezaevi yönetiminden bakın ne istedi
            SON DAKİKA