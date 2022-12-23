2022’ye Türk savunma sanayisi damga vurdu! Kızılelma, MMU, TCG Ufuk, Tayfun füzesi

Türkiye'nin en önemli teknoloji ve savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU), son montaj hattına taşındı. Bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023'te hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri yapılacak ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışmalarına da başlandı. 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sunacak.

Bu yıl savunma ve havacılık sanayisine hizmet vermek üzere bir dizi altyapı yatırımı da devreye alındı. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi faaliyete başladı.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışındaki operasyonlarında etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarında teslimatlara devam edildi. Bayraktar Akıncı TİHA, Aksungur, Bayraktar TB2, Anka ve Kargu teslimatlarıyla Türkiye'nin havadaki gücü perçinlendi.