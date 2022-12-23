2022’ye Türk savunma sanayisi damga vurdu! Kızılelma, MMU, TCG Ufuk, Tayfun füzesi

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen bir dizi projede 2022 yılında önemli aşamalar kaydedildi, yeni ürün ve sistemler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle karşılanmasına yönelik 2022'de yoğun bir çalışma yürütüldü.
SSB Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, 2022 yılını sektör açısından önemli gelişmelerin yaşadığı ve hedeflere büyük ölçüde ulaşılan bir yıl olarak geçirdiklerini söyledi. Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yerli ve milli imkanlarla tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz, SİHA'larımızı, deniz platformlarımızı, kara araçlarımızı, füzelerimizi, insansız kara ve deniz araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunarak, onların sahadaki gücüne güç kattık. Savunma ve havacılık ihracatımız 4 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.
2023 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayisi hedefimizde milli teknoloji hamlelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif sektörlerinden biri olarak gördüğümüz savunma sanayimizi, kullanıcı makamlarımız, güvenlik güçlerimiz, firmalarımız ve ekosistemimizin diğer bütün paydaşlarıyla daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."
TÜRKİYE'NİN HAVADAKİ GÜCÜ PERÇİNLENDİ
Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek.
6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.