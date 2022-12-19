Son dakika haberi... Orta gelirliye konut kampanyası için çalışmalarda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı eş güdümlü olarak yürüttüğü projede uygulanacak faiz oranı yüzde 1'in altında olacak. Bununla beraber faiz oranlarının başvuru sahibinin gelirine göre değişkenlik göstermesi bekleniyor.

ŞARTLAR BELİRLENDİ

Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek.

İşte onlardan bazıları:

-Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması

-1. derecede yakınların üzerine konut olmaması

-Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

KAMPANYANIN DETAYLARI

-Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

-Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor.

-Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.

FİYATLARI DENGELEDİK

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Konut kampanyalarındaki son durumun" sorulduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaşmıştı.

Kurum şu yanıtı vermişti:

Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz.

Fiyatları dengeledik ve aşağı çektik, tekrar yukarı çıkmasını istemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kampanya ile hem talebi yönetmek hem de proje arzını artırmak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, detayları arkadaşlarımızla beraber çalışıyor. İnşallah yakında birlikte açıklarız.