CHP'nin asgari ücret çelişkisi! Sözcü Faik Öztrak "7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım" dedi 8 bin 506 lirayı beğenmedi

Başkan Erdoğan'ın asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendiğini açıklamasının ardından ne yapacağını şaşıran Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi kendini yalanlamaya başladı.
CHP'NİN ASGARİ ÜCRET ÇELİŞKİSİ | VİDEO İZLE
"7 BİN LİRANIN ÜSTÜNE ÇEKİLMESİ LAZIM" DEDİ 8 BİN 506 LİRAYI BEĞENMEDİ
Sürekli "ekonomi batıyor" gibi yalanlarla kriz tellallığı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 7 Kasım'da yaptığı "7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım" açıklamasına rağmen yapılan 3 bin TL'lik zammı beğenmedi.
"7 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇEKİLMESİ LAZIM"
Öztrak 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım" ifadelerini kullanmıştı.
"8 BİN 5 LİRA ŞİFA OLMAZ"
Asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak açıklanmasının ardından bugün konuşan Öztrak, sırf muhalif olmak ve algı operasyonu yapmak adına, "Belirlenen 8 bin 500 liralık net asgari ücret, sadra şifa olacak mı? Ne yazık ki cevap, koca bir hayır." dedi.