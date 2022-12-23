CHP'nin asgari ücret çelişkisi! Sözcü Faik Öztrak "7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım" dedi 8 bin 506 lirayı beğenmedi

ASGARİ ÜCRETE TARİHİ ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni yılda uygulanacak asgari ücretin, bu yılın net asgari ücretine göre ortalama yüzde 74,43 arttığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2002'de 184 lira olan net asgari ücretin, 2023 yılı için 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendiği anımsatıldı.

2002 yılı sonuna göre, net asgari ücretin reel olarak 2023 yılı için yüzde 264,3 artırıldığı, nominal olarak ise 46 katına çıktığına işaret edilen açıklamada, tüm ücretli çalışanların asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin gelir ve damga vergisi dışında bırakıldığı hatırlatıldı.