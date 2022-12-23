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    • 23.12.2022 21:02
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    • 23.12.2022 21:31
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    CHP'nin asgari ücret çelişkisi! Sözcü Faik Öztrak "7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım" dedi 8 bin 506 lirayı beğenmedi

    Son dakika haberi! Sürekli "ekonomi batıyor" yalanlarıyla kriz tellallığı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Erdoğan'ın asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendiğini açıklamasının ardından algı operasyonuna başladı. 8 bin 506 liranın yetersiz olduğunu iddia eden Öztrak'ın 7 Kasım'da asgari ücretle ilgili yaptığı açıklama, "Asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım" dediği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin asgari ücret çelişkisi!

    Başkan Erdoğan'ın asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendiğini açıklamasının ardından ne yapacağını şaşıran Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi kendini yalanlamaya başladı.




    CHP'NİN ASGARİ ÜCRET ÇELİŞKİSİ | VİDEO İZLE

    "7 BİN LİRANIN ÜSTÜNE ÇEKİLMESİ LAZIM" DEDİ 8 BİN 506 LİRAYI BEĞENMEDİ
    Sürekli "ekonomi batıyor" gibi yalanlarla kriz tellallığı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 7 Kasım'da yaptığı "7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım" açıklamasına rağmen yapılan 3 bin TL'lik zammı beğenmedi.

    "7 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇEKİLMESİ LAZIM"
    Öztrak 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

    "8 BİN 5 LİRA ŞİFA OLMAZ"
    Asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak açıklanmasının ardından bugün konuşan Öztrak, sırf muhalif olmak ve algı operasyonu yapmak adına, "Belirlenen 8 bin 500 liralık net asgari ücret, sadra şifa olacak mı? Ne yazık ki cevap, koca bir hayır." dedi.

        EKONOMİK BUHRANDA ÇAMUR SİYASETİNİN SÖZCÜSÜYDÜ
        2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını kabul ederek IMF'ye yanlamış, yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflasyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet vermişti.

        ASGARİ ÜCRETE TARİHİ ZAM
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni yılda uygulanacak asgari ücretin, bu yılın net asgari ücretine göre ortalama yüzde 74,43 arttığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2002'de 184 lira olan net asgari ücretin, 2023 yılı için 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendiği anımsatıldı.

        2002 yılı sonuna göre, net asgari ücretin reel olarak 2023 yılı için yüzde 264,3 artırıldığı, nominal olarak ise 46 katına çıktığına işaret edilen açıklamada, tüm ücretli çalışanların asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin gelir ve damga vergisi dışında bırakıldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Ayrıca, 30 Haziran 2023 tarihine kadar işverence, işçiye elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere aylık 1000 liraya kadar yapılacak ek ödemeler, gelir vergisinden ve sigorta primi tutarından istisna tutulmuştur. İşverence işçiye nakit ödenen yemek bedeli, günlük 55 lira olarak belirlenmiş ve 51 liraya kadar olan tutarı, gelir vergisinden ve sigorta priminden istisna tutulmuştur. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 lira, net olarak da 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece 2022 yılına göre ise net asgari ücretin ortalama artış oranı, yüzde 74,43, dolar bazında ise yüzde 54,65 olmuştur. Kamuoyu gündemine taşınan bütün manipülatif döviz dalgalanmalarına rağmen asgari ücret, dolar bazında 457 dolar olarak belirlenmiştir."

            BAKAN BİLGİN DOLAR KARŞILIĞINI PAYLAŞTI
            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı asgari ücret tutarının, hem lira hem de dolar bazında Cumhuriyet tarihinin en yükseği olduğunu bildirdi.

            Bilgin, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun." mesajıyla 2002 yılından bu yana uygulanan asgari ücret ve dolar karşılığının yer aldığı tabloyu paylaştı.

            Tabloya göre 2002'de 184 lira olan asgari ücret 126 dolara, 2003'te 225 lira olan asgari ücret 135 dolara, 2004'te 318 lira olan asgari ücret 218 dolara karşılık gelirken 2005'te 350 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 257, 2006 yılında 380 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı 281, 2007 yılında 419 lira olan asgari ücretin dolar karşılığı ise 295 dolar olarak kayıtlara geçti.

            2008 yılında 503 lira olarak uygulanan asgari ücret 429 dolara, 2009 yılında 546 lira olan asgari ücret 344 dolara karşılık gelirken 2010 yılında asgari ücret 599 liraya, dolar karşılığı 404'e yükseldi.

            2010 yılından sonra ise asgari ücret ve dolar cinsinden karşılığı tablosu şu şekilde oluştu:

            - 2011 yılında asgari ücret 658 lira, dolar karşılığı 427

            - 2012 yılında asgari ücret 739 lira, dolar karşılığı 386

            - 2013 yılında asgari ücret 803 lira, dolar karşılığı 451

            - 2014 yılında asgari ücret 891 lira, dolar karşılığı 414

            - 2015 yılında asgari ücret 1000 lira, dolar karşılığı 426

            - 2016 yılında asgari ücret 1300 lira, dolar karşılığı 441

            - 2017 yılında asgari ücret 1404 lira dolar karşılığı 397

            - 2018 yılında asgari ücret 1603 lira, dolar karşılığı 422

            - 2019 yılında asgari ücret 2 bin 20 lira, dolar karşılığı 378

            - 2020 yılında asgari ücret 2 bin 324 lira, dolar karşılığı 390

            - 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lira, dolar karşılığı 383

            - 2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 4 bin 253 lira, dolar karşılığı 316

            - 2022 yılının ikinci 6 ayında asgari ücret 5 bin 500 lira, dolar karşılığı 329.

            Bakan Bilgin tarafından paylaşılan tabloya göre, 2023 yılında ise 8 bin 506 lira olan asgari ücret miktarı 455 dolara tekabül ediyor.

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            Haberler Güncel CHP'nin asgari ücret çelişkisi! Sözcü Faik Öztrak "7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım" dedi 8 bin 506 lirayı beğenmedi
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