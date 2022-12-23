CHP yandaşı Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğüne soyundu! Fransa'daki saldırı üzerinden Türkiye düşmanlığı

İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" gerekçesiyle 3 kez program durdurma ve idari para cezası verilen kanal Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırı üzerinden PKK söylemlerini canlı yayına taşıdı.

HALK TV TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU! VİDEO İZLE



SALDIRI FRANSA'DA DÜZENLENDİ CHP YANDAŞI HALK TV TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA GİRİŞTİ

Sosyal medya üzerinden PKK üyesi Sakine Cansız'la ilgili iddiaları gündeme getiren Fehim Taştekin'i yayına bağlayan Halk TV, olayı Türkiye'deki seçimlerle ilişkilendirmeye çalıştı. Öte yandan RTÜK'ün verdiği ceza ile ilgili canlı yayında "mimik" provokasyonuyla maskeli şova girişildi.



FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşı, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.