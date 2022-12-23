CHP yandaşı Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğüne soyundu! Fransa'daki saldırı üzerinden Türkiye düşmanlığı

İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" gerekçesiyle 3 kez program durdurma ve idari para cezası verilen kanal Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırı üzerinden PKK söylemlerini canlı yayına taşıdı.
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Sosyal medya üzerinden PKK üyesi Sakine Cansız'la ilgili iddiaları gündeme getiren Fehim Taştekin'i yayına bağlayan Halk TV, olayı Türkiye'deki seçimlerle ilişkilendirmeye çalıştı. Öte yandan RTÜK'ün verdiği ceza ile ilgili canlı yayında "mimik" provokasyonuyla maskeli şova girişildi.
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI
Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşı, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.
Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı. Paris Savcısı Laure Beccuau, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Beccuau, saldırıya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri de tebrik etti. Borne, olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti.
"KÜRTLERİN ÖZELLİKLE HEDEF ALINDIĞI SÖYLENEMEZ"
Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söyledi. Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi.
İçişleri Bakanlığı görevi yürüttüğünden bu yana 9 tane aşırı sağcı motifli olay gerçekleştirildiğini ve 11 aşırı sağcılara ait derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.
Darmanin, devam eden adli soruşturma neticesinde gelecek saatlerde daha net bilgilerin paylaşılacağını kaydederek saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını hatırlattı.