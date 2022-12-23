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Vav TV Canlı Yayın
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    • 23.12.2022 23:54
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    CHP yandaşı Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğüne soyundu! Fransa'daki saldırı üzerinden Türkiye düşmanlığı

    Son dakika haberi! CHP yandaşı Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" gerekçesiyle 3 kez program durdurma ve idari para cezası verilen kanal Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırı üzerinden PKK söylemlerini canlı yayına taşıdı. Sosyal medya üzerinden PKK üyesi Sakine Cansız'la ilgili iddiaları gündeme getiren Fehim Taştekin'i yayına bağlayan Halk TV, olayı Türkiye'deki seçimlerle ilişkilendirmeye çalıştı. Öte yandan RTÜK'ün verdiği ceza ile ilgili canlı yayında "mimik" provokasyonuyla maskeli şova girişildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğüne soyundu!

    İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" gerekçesiyle 3 kez program durdurma ve idari para cezası verilen kanal Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırı üzerinden PKK söylemlerini canlı yayına taşıdı.

    HALK TV TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU! VİDEO İZLE

    SALDIRI FRANSA'DA DÜZENLENDİ CHP YANDAŞI HALK TV TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA GİRİŞTİ
    Sosyal medya üzerinden PKK üyesi Sakine Cansız'la ilgili iddiaları gündeme getiren Fehim Taştekin'i yayına bağlayan Halk TV, olayı Türkiye'deki seçimlerle ilişkilendirmeye çalıştı. Öte yandan RTÜK'ün verdiği ceza ile ilgili canlı yayında "mimik" provokasyonuyla maskeli şova girişildi.

    FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI
    Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşı, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

    Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.


    Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı. Paris Savcısı Laure Beccuau, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Beccuau, saldırıya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri de tebrik etti. Borne, olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti.

    "KÜRTLERİN ÖZELLİKLE HEDEF ALINDIĞI SÖYLENEMEZ"
    Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söyledi. Darmanin, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi.

    İçişleri Bakanlığı görevi yürüttüğünden bu yana 9 tane aşırı sağcı motifli olay gerçekleştirildiğini ve 11 aşırı sağcılara ait derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.

    Darmanin, devam eden adli soruşturma neticesinde gelecek saatlerde daha net bilgilerin paylaşılacağını kaydederek saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

        TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YANLILARI POLİSE SALDIRDI
        Darmanin'in konuşmasının ardından, Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.

        Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı.

        SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ
        Fransız basınında, 69 yaşındaki saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

        Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.

        HALK TV'DE SKANDAL YAYIN: SALDIRIYI TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE BAĞLAMAYA ÇALIŞTILAR
        Olayla ilgili failin bulunmasına rağmen saldırıyı Türkiye'deki seçimlerle ilişkilendirmeye çalışan sözde gazeteci Fehim Taştekin Halk TV yayınına bağlanarak, "Türkiye seçim sürecine girdi olağanüstü bir takım şeyler de bekleniyor bunu da gözardı edemeyiz. Buradakilerin bir çoğu resmi açıklamalara inanmış değil şüphe ile bakıyorlar. Zaten dediğim gibi buradaki sloganlara da baktığımız zaman bu inancı da tepkiler olarak görüyoruz. Türkiye seçim sathı mailindeyken, olağanüstü şeyler bekleniyor. Burası ırkçıların hedefi olacak bir yer değil." dedi.

            Taştekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Saldırı sırasında 9 Ocak'ta Sakine Cansız ve arkadaşları için düzenlenecek etkinlikle ilgili kadınların toplantısı varmış. Saldırgan önce derneğin içinde ateş açıyor, çıkışta da bir kafeyi tarıyor." ifadelerini kullandı.

            Saldırganın bir Fransız vatandaşı olduğunu açıklandığı belirten Taştekin, "Irkçı bir motivasyon olabileceği yönünde duruluyor. Sabıkası olan bir ırkçı dendi ama tabi buradaki kalabalığın inancı biraz daha farklı şu anki resmi açıklama inandırıcı bulunmuş gözükmüyor kalabalığın öfkesine baktığımız zaman." şeklinde konuştu.

            Fehim Taştekin olay yerinden gelişmeleri bildirirken araya giren sunucu Özlem Akarsu Çelik skandal ifadelerle Fransa'da yaşanan olayı Türkiye ile ilişkilendirmeye çalışarak, altan alta terör örgütü PKK propagandası yaptı. Akarsu, "Bu önemli. Sloganlar atılıyor hem Macron hem Türkiye'de iktidar aleyhine. Bu kadar koruma altındaki bir yer nasıl oldu da böyle bir saldırıya uğradı. Ayrıca ırkçı bir saldırgan diyerek bunu münferit bir hadise gibi acaba yansıtmaya mı çalışıyor birileri gibi şüpheler olduğu yönünde. Türkiye kritik bir seçim sürecine gidiyoruz. Herkes nefesini tutmuş bugün ne olabilir diye beklerken özellikle Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik bu saldırı akıllarda pek çok soru işareti de bıraktı." dedi.


            EMİN ÇAPA'DAN RTÜK'E MASKELİ PROTESTO
            Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında "terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte" yayın yapıldığı, İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" gerekçesiyle kanala 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

            Kanalın sunucularından Emin Çapa, RTÜK'ün verdiği cezayı maskeyle protesto etti. Çapa, "Mimiklerimiz anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız. Mimik yok ceza yok, böyle konuşacağız artık." ifadelerini kullandı.

                RTÜK BAŞKANI: "GERÇEKLER İÇİN GÖZÜNÜZÜ VE KULAKLARINIZI KAPATMAYIN LÜTFEN"
                RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çapa'nın söz konusu eylemine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

                "Gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız basit bir şova ihtiyaç duymazdınız" diyen Şahin, "Kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen." ifadelerini kullandı.

                Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

                "Emin Çapa, at gözlüğüyle bakmayıp gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız böyle basit bir şova ve animasyona ihtiyaç duymaz, kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen."

                Halk TV'de terörü aklama yayını!

                Takvim.com.tr, rezaleti "TERÖR MASASININ KANALI" manşetiyle okuyucularına duyurmuştu.

                Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplum vicdanını yaralayan bu olay sonrası harekete geçerek Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de sunduğu Medya Mahallesi programına yayın durdurma ve para cezası uyguladı.



                TAŞÇI'DAN SKANDAL MANİPÜLASYON
                Bu durum hem fondaş medyada hem de RTÜK içerisindeki CHP'li isimlerde hazımsızlık yaptı.

                RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, skandal bir manipülasyona soyunarak RTÜK'ün PKK'yı aklayan Halk TV'ye 'mimik üzerinden' ceza yazdığını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı;

                "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında "terör mimikle övüldüğü" savıyla programın 3 kez durdurulmasına, %3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da %3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!

                RTÜK'TEN YANIT GECİKMEDİ
                Taşçı'nın bu açıklamalarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt gecikmedi.

                Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Şahin, İlhan Taşçı'nın manipülasyon yaptığını dikkat çekerek, "İlhan Taşçı, her zamanki gibi gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurul kararı üzerinden manipüle ederek 'mimik' üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur" ifadelerini kullandı.




                Terör örgütlerini aklama gayreti içine giren çabalara ve söylemlere müsamaha etmeyeceklerinin altını çizen Ebubekir Şahin şu ifadeleri kullandı;

                "ARSLAN CEZAYI PKK'YI AKLAYAN İFADELERİ NEDENİYLE YEDİ"
                Maalesef RTÜK üyemiz sayın İlhan Taşçı, her zamanki gibi gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurul kararı üzerinden manipüle ederek 'mimik' üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur. Halbuki uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucusu Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir.

                "MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"
                Kurum olarak bu programda olduğu gibi hiçbir programda ve yayında terör örgütlerini aklama gayreti içine giren çabalara ve söylemlere müsamaha etmeyeceğimizin ve konunun da yakından takip edilmeye devam edileceğinin bilinmesini isteriz. İlk duyduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir.

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