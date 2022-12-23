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CHP'nin asgari ücret çelişkisi! Sözcü Faik Öztrak "7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım" dedi 8 bin 506 lirayı beğenmedi

CHP'nin asgari ücret çelişkisi! Sözcü Faik Öztrak "7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım" dedi 8 bin 506 lirayı beğenmedi
23.12.2022 21:02

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Son dakika haberi! Sürekli "ekonomi batıyor" yalanlarıyla kriz tellallığı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Erdoğan'ın asgari ücretin 2023 yılı için 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendiğini açıklamasının ardından algı operasyonuna başladı. 8 bin 506 liranın yetersiz olduğunu iddia eden Öztrak'ın 7 Kasım'da asgari ücretle ilgili yaptığı açıklama, "Asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım" dediği ortaya çıktı.

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