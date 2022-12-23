Son dakika deprem! Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya DEPREM! 23 Aralık 2022 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

DEPREM NEDEN HEP GECE OLUYOR?

Güneş'in çekim gücünün etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz kısmı gevşek konumdadır. Bu sebeple depremlerin genelde gece olduğu ve aşırı basınca dayanamayıp kırıldığı tahmin ediliyor.