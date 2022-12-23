Son dakika deprem! Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya DEPREM! 23 Aralık 2022 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2022-12-23 Saat:20:23:31 TSİ
Enlem:37.434 N Boylam:37.174 E
Derinlik:7.89 km
KAHRAMANMARAŞ PAZARIK DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem Adana, Gaziantep, Malatya illerinde de hissedildi.