Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.12.2022 20:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2022 20:47
    ABONE OL

    Son dakika deprem! Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya DEPREM! 23 Aralık 2022 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Endişelenen vatandaşlar konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte son dakika depremi hakkında detaylar ve AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...

    takvim.com.tr
    Kahramanmaraş fena sallandı!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Büyüklük:3.9 (Mw)

    Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)

    Tarih:2022-12-23 Saat:20:23:31 TSİ

    Enlem:37.434 N Boylam:37.174 E

    Derinlik:7.89 km

    KAHRAMANMARAŞ PAZARIK DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem Adana, Gaziantep, Malatya illerinde de hissedildi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        DEPREM NASIL MEYDANA GELİR?

        Deprem, yer kabuğunda meydana gelen sismik hareketler neticesinde oluşan fay kırılmalarının yarattığı sarsıntılardır. Oluşum süreci ise fay hatları üzerinde oluşan enerji birikimi şeklinde açıklanabilir. Dünyanın ilk dönemlerinden bu yana depremler oluşmaya devam ediyor.

        DEPREM EN FAZLA KAÇ SANİYE SÜRER

        Bir ile doksan saniye arasında değişir.

        DEPREM NEDEN HEP GECE OLUYOR?

        Güneş'in çekim gücünün etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz kısmı gevşek konumdadır. Bu sebeple depremlerin genelde gece olduğu ve aşırı basınca dayanamayıp kırıldığı tahmin ediliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        Haberler Güncel Son dakika deprem! Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya DEPREM! 23 Aralık 2022 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...
            SON DAKİKA