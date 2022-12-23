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    • 23.12.2022 15:31
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    • 23.12.2022 15:51
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    CHP'li Vefa Salman'ın "taziye evi" davasında tanıklar dinlendi: "Onay vermedim 3 gün içinde görev yerimi değiştirdiler"

    Son dakika haberi! Görevden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın aralarında olduğu 6 sanığın "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Salman'ın katılmadığı duruşmada tanık olarak dinlenilen Yalova Belediyesi memurlarından Ahmet Ö. ihale onay belgesini imzalamadığı gerekçesiyle 3 gün içinde görev yerinin değiştirildiğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Salman'ın yargılandığı 30 milyonluk zimmet davasında ise CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan mahkemeyi basarak hakim ve heyete tehditler savurmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Skandala imza atmayanı sürdüler!

    Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli İ.H.K, T.B. ve M.S, taziye evini yapan firmanın yetkilisi F.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Salman ise duruşmaya gelmedi.

    Tanık olarak dinlenilen Yalova Belediyesi memurlarından Ahmet Ö, o dönem Fen İşleri Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi olarak çalıştığını ifade etti.

    İhale onay belgesini imzalamadığı gerekçesiyle 3 gün içinde görev yerinin değiştirildiğini belirten Ahmet Ö, "Neden görevden alındığımı söylemediler. Daha sonra Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevlendirildim. Bir mühendis olarak Özel Kalem Müdürlüğü'nde gönderilmem beni çok üzdü." dedi.

    İhale komisyonunda yer alan 3 üyeyi de dinleyen mahkeme heyeti, diğer 3 tanığın da ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

    İDDİANAME
    Davanın iddianamesinde, 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

        Taziye evinin yapımını gerçekleştiren F.Ç'nin dosyasının ayrıldığı anlatılan iddianamede, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Hamit K. ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2'şer yıla, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8'er yıla kadar hapsi isteniyor.

        "Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Belediye Başkanı Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        30 MİLYONLUK ZİMMET DAVASI
        Geçtiğimiz aylarda Salman'ın yargılandığı 30 milyonluk zimmet davasında ise CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan mahkemeyi basarak hakim ve heyete tehditler savurmuştu.

        CHP'Lİ 3 VEKİL SALMAN'A KALKAN OLMAK İÇİN MAHKEMEYİ BASMIŞTI
        Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke, 17 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmişti. Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

        Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.

        Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

        CHP'li 3 vekillin mahkeme baskınında yeni gelişme

        NE OLMUŞTU?
        CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek hakarette bulundukları ve tehdit ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyasıyla ilgili CHP'li vekiller Başarır, Torun ve Akdoğan hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

        Yalova Belediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılanmasına devam edildiği sırada CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti.

        Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.

            MAHKEME HEYETİNE HAKARET ETTİLER
            CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti. Seyit Torun, 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' şeklinde bağırdı.

            SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ
            Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

            Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

            "Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

            Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

            Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

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            Haberler Güncel CHP'li Vefa Salman'ın "taziye evi" davasında tanıklar dinlendi: "Onay vermedim 3 gün içinde görev yerimi değiştirdiler"
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