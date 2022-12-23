CHP'li Vefa Salman'ın "taziye evi" davasında tanıklar dinlendi: "Onay vermedim 3 gün içinde görev yerimi değiştirdiler"

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Belediye Başkanı Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

30 MİLYONLUK ZİMMET DAVASI

Geçtiğimiz aylarda Salman'ın yargılandığı 30 milyonluk zimmet davasında ise CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan mahkemeyi basarak hakim ve heyete tehditler savurmuştu.

CHP'Lİ 3 VEKİL SALMAN'A KALKAN OLMAK İÇİN MAHKEMEYİ BASMIŞTI

Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke, 17 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmişti. Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek hakarette bulundukları ve tehdit ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyasıyla ilgili CHP'li vekiller Başarır, Torun ve Akdoğan hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.