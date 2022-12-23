CHP'li Vefa Salman'ın "taziye evi" davasında tanıklar dinlendi: "Onay vermedim 3 gün içinde görev yerimi değiştirdiler"

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli İ.H.K, T.B. ve M.S, taziye evini yapan firmanın yetkilisi F.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Salman ise duruşmaya gelmedi.
Tanık olarak dinlenilen Yalova Belediyesi memurlarından Ahmet Ö, o dönem Fen İşleri Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi olarak çalıştığını ifade etti.
İhale onay belgesini imzalamadığı gerekçesiyle 3 gün içinde görev yerinin değiştirildiğini belirten Ahmet Ö, "Neden görevden alındığımı söylemediler. Daha sonra Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevlendirildim. Bir mühendis olarak Özel Kalem Müdürlüğü'nde gönderilmem beni çok üzdü." dedi.
İhale komisyonunda yer alan 3 üyeyi de dinleyen mahkeme heyeti, diğer 3 tanığın da ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
Davanın iddianamesinde, 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.