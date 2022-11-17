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    • 17.11.2022 15:10
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    Son dakika: CHP'li Ali Mahir Başarır, Turan Akdoğan ve Seyit Torun hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

    Son dakika haberleri... CHP'li Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Selman'ın yargılandığı zimmete para geçirme davasında mahkeme başkanına hakaret yağdıran 3 CHP'li vekil hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

    CHP’li 3 vekillin mahkeme baskınında yeni gelişme

    Üç CHP milletvekili hakkında düzenlenen fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

    Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.

    Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

    NE OLMUŞTU?
    CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek hakarette bulundukları ve tehdit ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyasıyla ilgili CHP'li vekiller Başarır, Torun ve Akdoğan hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

    Yalova Belediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılanmasına devam edildiği sırada CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti.

    Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.

    MAHKEME HEYETİNE HAKARET ETTİLER
    CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti. Seyit Torun, 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' şeklinde bağırdı.

        SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ
        Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

        Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        "Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

        Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.
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        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Ali Mahir Başarır, Turan Akdoğan ve Seyit Torun hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
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