Son dakika: CHP'li Ali Mahir Başarır, Turan Akdoğan ve Seyit Torun hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.