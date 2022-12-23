Reuters'tan skandal iş ilan! Açık açık Erdoğan düşmanlığı...

İngiltere Merkezli yayın organı Reuters Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığını açık açık ilan etti!
REUTERS'TAN SKANDAL İLAN
Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan, terör örgütü PKK'yı dahi aklama yayınları yapan Reuters verdiği iş ilanı ile Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını duyurdu.
İngiliz yayın organı Reuters Türkiye ofisi için Linkedin üzerinden bir iş ilanı açtı.
Türkiye'deki ofisine "Büro Şef Yardımcısı" arayan Reuters, Erdoğan düşmanlığını da bu ilan üzerinden kustu.
ERDOĞAN DÜŞMANI GAZETECİ ARIYORLAR
Erdoğan'ın Türkiye'yi modern ve laik geleneklerden uzaklaştırdığını yazan Reuters, Türkiye'nin Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürüldüğünü söylerken açıkça Erdoğan'a karşı haberler yapacak bir personel aradıklarını yazdı.
Skandal ilanda "Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı dönemde derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma becerilerine sahip birine ihtiyacımız var." ifadeleri yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN REUTERS MUHABİRİNE AYAR VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Eylül ayında BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta Reuters muhabirine ayar vermişti.