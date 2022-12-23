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    • 23.12.2022 15:28
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    • 23.12.2022 15:49
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    Reuters'tan skandal iş ilan! Açık açık Erdoğan düşmanlığı...

    İngiliz yayın organı Reuters skandallarına bir yenisini daha ekledi. Her fırsatta Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a düşmanlığını gösteren Reuters bu kez yayınladığı bir iş ilanında açıkça Erdoğan düşmanlığı gösterdi. Reuters söz konusu ilanında Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını duyurdu. Skandal ilanda, "Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var." ifadeleri yer aldı.

    takvim.com.tr
    Reuters’tan skandal iş ilan!

    İngiltere Merkezli yayın organı Reuters Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığını açık açık ilan etti!

    REUTERS'TAN SKANDAL İLAN
    Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan, terör örgütü PKK'yı dahi aklama yayınları yapan Reuters verdiği iş ilanı ile Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını duyurdu.

    İngiliz yayın organı Reuters Türkiye ofisi için Linkedin üzerinden bir iş ilanı açtı.

    Türkiye'deki ofisine "Büro Şef Yardımcısı" arayan Reuters, Erdoğan düşmanlığını da bu ilan üzerinden kustu.

    ERDOĞAN DÜŞMANI GAZETECİ ARIYORLAR
    Erdoğan'ın Türkiye'yi modern ve laik geleneklerden uzaklaştırdığını yazan Reuters, Türkiye'nin Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürüldüğünü söylerken açıkça Erdoğan'a karşı haberler yapacak bir personel aradıklarını yazdı.

    Skandal ilanda "Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı dönemde derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma becerilerine sahip birine ihtiyacımız var." ifadeleri yer aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN REUTERS MUHABİRİNE AYAR VERMİŞTİ
    Başkan Erdoğan, Eylül ayında BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta Reuters muhabirine ayar vermişti.

        'BIDEN'LA GÖRÜŞMÜŞ OLMAYI DİLER MİYDİNİZ?'
        'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.

        REUTERS'IN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI AKLAMA GİRİŞİMİ
        Reuters terör örgütü PKK'nın İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği alçak saldırı sonası operasyona başlayarak Türkiye'yi hedef almış ve alçak örgütü aklamaya çalışmıştı.

        PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİLER!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK itirafına rağmen saldırıyı terör örgütün gerçekleştirmediği algısını işleyen Reuters, PKK'nın açıklamasını yer vererek terör örgütünün sesi oldu.

        Reutes büyük bir skandala da imza atarak bebek katili teröristleri terör örgütü olmak yerine "Silahlı Kürt gruplar" olarak niteledi.
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        Haberler Güncel Reuters'tan skandal iş ilan! Açık açık Erdoğan düşmanlığı...
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