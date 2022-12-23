Reuters'tan skandal iş ilan! Açık açık Erdoğan düşmanlığı...

'BIDEN'LA GÖRÜŞMÜŞ OLMAYI DİLER MİYDİNİZ?'

'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.

REUTERS'IN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI AKLAMA GİRİŞİMİ

Reuters terör örgütü PKK'nın İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği alçak saldırı sonası operasyona başlayarak Türkiye'yi hedef almış ve alçak örgütü aklamaya çalışmıştı.