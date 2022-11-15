Hakim Hüseyin Zengin'i deşifre eden FETÖ itirafları hakkında akılalmaz karar!

ZENGİN'İN BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU

Edirne'de alınan ifadelerde ismi geçen isimlerden birisi de Hakim Hüseyin Zengin'di. İtirafçı ifadeleri ile Zengin'in örgüt bağlantıları deşifre oldu. İddialara göre Hüseyin Zengin İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğu dönemde örgütün Fatih'te bulunan evlerinde kalmıştı.

İTİRAFÇILAR NE DEDİ?

Hakkındaki soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve örgütte Bölge Talebe Mesulü olan Serkan Ö., Zengin'i teşhis etti. Serkan Ö. "BTM olduğum dönem bana bağlı evlerde kalan kişilerdendi. Normal cemaatti. İstanbul hukuk öğrencisiydi. 17/25 Aralık sürecinden sonra cemaat evlerinden ayrılmıştı" dedi.