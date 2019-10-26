ABD, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani'yi (Ferhat Abdi Şahin) "General" olarak tanıdı. Trump da Beyaz Saray'a çağırdı.
Teröriste Amerikan yardımı bu kadarla kalmadı. Sosyal medya ağı Twitter, alçağa ayrıcalık sağladı. Mavi tik verip hesabını korumaya aldı.
Teröriste Amerikan yardımı bu kadarla kalmadı. Sosyal medya ağı Twitter, alçağa ayrıcalık sağladı. Mavi tik verip hesabını korumaya aldı.
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