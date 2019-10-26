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elebaşısı 'nin hesabını onayladı

ve ’nın paylaşamadığı /’li terörist , ya girdi. Sosyal medya ağı , alçağa ayrıcalık sağladı. Twitter hesabını korumak için mavi tık verdi.

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