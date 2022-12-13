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    • Güncel
    • 14.12.2022 01:45
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    • 14.12.2022 01:45
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    Sözde müttefik ABD'den skandal karar! Teröristlerle devriyelere yeniden başladıklarını duyurdular

    Sözde müteffik ABD yeni bir skandal karara imza attı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.

    ABD’den skandal karar!

    ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.



    TÜRKİYE'NİN KARA HAREKATI
    Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ryder, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG'ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi.



    9 ARALIK'TA YENİDEN BAŞLADILAR
    Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir." dedi.
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        Haberler Güncel Sözde müttefik ABD'den skandal karar! Teröristlerle devriyelere yeniden başladıklarını duyurdular
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