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    ABD'de Başkanı Joe Biden'dan terörist Mazlum Kobani'ye söz! "Sizi Suriye'de terk etmeyeceğiz"

    ABD'nin terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına verdiği desteği kanıtlayan bir açıklama daha geldi. Terör örgütü PKK/ YPG/PYD’nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ABD'li The Times gazetesine röportaj verdi. Terörist Mazlum Kobani, röportajında ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine dair söz verdiğini belirtti.

    Biden’dan teröriste söz!

    Terör örgütü PKK/ YPG/PYD'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ABD'li The Times gazetesine röportaj verdi.

    Teröristin verdiği röportajda kullandığı ifadeler ABD'nin terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına verdiği desteği kanıtlar nitelikte oldu.

    BIDEN'DAN TERÖRİSTE SÖZ: SİZİ TERK ETMEYECEĞİZ
    Mazlum Kobani The Times gazetesine verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'de kendilerini terk etmeyecekleri yönünde söz verdiğini söyledi.

    Kobani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin Afganistan'da olanların aksine; güvence vermek ve Biden'ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

    AFGANİSTAN SONRASI KORKUYA ABD TESELLİSİ
    "Dürüst olalım, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu" diyen Kobani, ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile de görüştü.

    ABD'nin Afganistan'dan çekildiğini duydukları anda, kendi gelecekleri için tedirgin olmaya başladıklarını söyleyen terörist Kobani, Afganistan'da ortaya çıkan krizle birlikte Amerika'nın hızla kendilerine temsilciler gönderdiğini belirterek "Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN: ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEMEMELİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyon kanalında "Face the Nation" programı sunucusu Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı, Türkiye-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        "ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEMEMELİ"
        "ABD'nin, DEAŞ'a karşı mücadelede müttefik olarak gördüğü gruplara tedarik ettiği silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığına yönelik bir kanıt var mı? ABD desteğinden dolayı bu gruplardan size yönelik tehdit var mı?" şeklindeki soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu Sayın (Donald) Trump döneminde de Trump'ın kendisine de ifade etmiştim. Şu anda da yine aynı şekilde tırlarca silah, mühimmat vesaire bölgeye geliyor. Bunların hepsini biz kendilerine istihbarat örgütümüz vasıtasıyla da ifade ettik, ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde tabii bunu ifade edeceğiz." şeklinde yanıtladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları Başkan Biden'a sundunuz mu?" sorusu üzerine, "Bunların hepsini biz muhataplarımıza sunduk. Şu anda benim İstihbarat Başkanım aynı şekilde muhatabına bunları sundu, sunuyor. Bundan sonra da bunları sunmaktan çekinmeyiz. Çünkü bazı gerçekler var. Amerika NATO ülkesidir. Biz aynı şekilde NATO ülkesiyiz. NATO'da dayanışma içerisinde olmamız gerekirken terör örgütleri buralardan bu tür destekleri almamalı. Bunu da söylemek durumundayız." dedi.

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        Haberler Güncel ABD'de Başkanı Joe Biden'dan terörist Mazlum Kobani'ye söz! "Sizi Suriye'de terk etmeyeceğiz"
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