HDPKK bu kez başaramadı! Babası polise koştu, ağabeyi HDP il binasını bastı: Ablası kırsalda ölen kız son anda kurtarıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019'da bir oturma eylemi başlattı. Diyarbakır anneleri tarafından yakılan bu ateş halen yanıyor.
KIZ KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Binlerce gündür evlat nöbetini sürdüren anneler çocuklarına kavuşacağı günün hayalini kurarken, Ağrı'da yaşayan 10 çocuk babası Ali Barış da kızı Nazlıcan Barış'ın terör örgütü PKK'ya katılmak için dağa çıktığını düşünerek polise başvurdu.
Daha önce Nazlıcan Barış'ın kız kardeşi "Ezda Dijvar" kod adlı Evin Barış'ın, PKK/KCK kırsal alanında faaliyet yürütürken 18 Mayıs 2017'de Bingöl kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenilirken, Ali Barış'ın eşi Naile Barış'ın da "Terör örgütü propagandası yapmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Silahla terör örgütüne üye olmak" suçlarından hüküm giydiği, 2019'da tahliye olduğu bilgisi edinildi.
Ayrıca, Ali Barış'ın diğer kız kardeşi Ceren Barış'ın da HDP Ağrı Merkez ilçe belediye encümeni olduğu ortaya çıktı.
"KIZIMI BULUN" FERYADI
Polise verdiği ifadesinde, kızının 26 Ekim 2022'de öğleden sonra evden ayrıldığını söyleyen Ali Barış, kızı Nazlıcan Barış'ın terör örgütüne katıldığını düşündüğünü ve Baran Taşdemir isimli kişinin Nazlıcan Barış'ın örgüte katılmasında aracılık ettiğini düşündüğünü söyleyerek kızının bulunmasını istedi.