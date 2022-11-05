HDPKK bu kez başaramadı! Babası polise koştu, ağabeyi HDP il binasını bastı: Ablası kırsalda ölen kız son anda kurtarıldı

HDP İL BİNASINI BASTI

Bu süreçte Nazlıcan Barış'ın ağabeyinin de sorumlu tuttuğu için elinde beyzbol sopası ile HDP il binasına girdiği ve Nazlıcan'ın dağa kaçırılmasından dolayı il başkanı ve heyetini darp ettiği öğrenildi.