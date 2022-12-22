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    • 22.12.2022 18:50
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    Macron'un Türkiye sancısı: Rusya görüşmelerinde masada görmek istemiyorum

    Ürdün'de düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sonrası açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalı liderlere Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki yaklaşımları nedeniyle tepki göstererek, "Türkleri masada görmek istemiyorum" dedi. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vizyonsuz ve dar kafalı bir yaklaşım var" diyerek tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Macron’un geçmeyen Türkiye sancısı!

    Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün'de düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sonrasında ülkesine dönerken NATO içinde ittifaka bağlı kalmadan hareket edeceğini belirtti. Macorn açıklamalarını sürdürürken Türkiye'ye yönelik küstah ifadelere yer verdi.

    STRATEJİK ÖZERKLİK ÇIKIŞI
    Daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, "İttifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey. Stratejik özerkliğimizi yeniden düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Bu kapsamda Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kapasitesini geliştirmesi ve NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, "Avrupa, teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır." dedi.

    LİDERLERDEN MACRON'A ELEŞTİRİ
    Macron, Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme çabasını NATO'ya bir alternatif olarak görmediğini ifade etti.

    Macron'un Putin'e yakın olduğu ve savaş sürecinde düzenli olarak telefonla görüştüğü belirtilen haberde, bu durumun Ukrayna ve müttefikler arasında bir gerilim kaynağı olduğu iddia edildi.

    Avrupalı liderlerin bu süreçte Rusya'yı küçük düşürmemesi ve Moskova'yı yatıştırmadığı konusunda Macron'u eleştirdiği iddia edildi.

        TÜRKLERİ GÖRMEK İSTEMİYORUM
        Macron açıklamalarında, "Bana ahlaki dersler veren tüm Avrupalılar ve Batılılar, müzakere masasının etrafında kimin olacağını bana açıklamalı" ifadelerini kullanırken "Bana gelince, ne olacağı konusunda sadece Çinlilerin ve Türklerin müzakere etmesini istemiyorum." açıklamasında bulundu.

        MACRON VİZYONSUZLUĞU
        AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'nın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dış politikasının, "Erdoğan karşıtlığı" ve "Türkiye karşıtlığı"na bu süreçte de indirgenmeye devam edilmesinin vizyonsuzluğun ne kadar derinleştiğini gösterdiğini söyledi.

        Çelik, şunları kaydetti:
        Macron'un şu vizyonsuz sözü hiç unutulmayacak. 'Rusya'yla konuşan tek ülkenin Türkiye, tek liderin Erdoğan olması kabul edilemez.' Bu, çok dar bir rekabet anlayışından bakan, vizyon ortaya koyamayan ve en zor zamanlarda dünyanın içinden geçtiği bu zorluklar karşısında işbirliği yerine çatışma üretmeye devam eden bir zihniyetin ürünü.

            Bütün bu tablolara baktığımızda gördüğümüz şey şudur. Bu diplomasi anlayışının güncellenmesi lazım ve dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyacı var. Aksi takdirde bu çifte standartlarla barışın korunmasının mümkün olmadığı bir kere daha net bir şekilde görülmüştür.

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