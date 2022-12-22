Macron'un Türkiye sancısı: Rusya görüşmelerinde masada görmek istemiyorum

Bu kapsamda Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kapasitesini geliştirmesi ve NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, "Avrupa, teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır." dedi.

LİDERLERDEN MACRON'A ELEŞTİRİ

Macron, Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme çabasını NATO'ya bir alternatif olarak görmediğini ifade etti.