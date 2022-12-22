Orta gelirliye konut kampanyası! Bakan Kurum: Projede son aşamaya gelindi, tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı programda orta gelir grubuna yönelik konut kampanmyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni konut hamlesinin detaylarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, detayların kamuoyuyla paylaşılacağı tarihi de duyurdu.
TÜRK MÜTEAHHİTLER DÜNYADA ÖNEMLİ PREOJELERE İMZA ATIYOR
Bakan Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen "İmkon Yapı ve İnovasyon Zirve Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm dünyada sosyal devlet anlayışının rafa kalktığını, ülkelerin kendi ekonomilerini çevirmekle uğraştığını ve enflasyonla mücadele ettiğini belirterek, bugün dünyada Türk müteahhitlerinin en ön sıralarda yer aldığını, Türkiye'den 44 müteaahhidin dünyanın pek çok noktasında önemli projelere imza attığını söyledi.
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GSYİH'DAKİ DOĞRUDAN PAYI YÜZDE 7
Kurum, inşaat sektörünün gayrisafi yurt içi hasıladaki doğrudan payının yüzde 7 olduğunu, dolaylı payı eklendiğinde bu rakamın çok daha yükseldiğini ifade ederek, sektörün 250 alt sektörü etkilediğini ve ekonomiye, kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.
Her zaman inşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu dile getiren Kurum, ülkenin 20 yıldır kalkınmasına destek olan inşaat sektörünün yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.