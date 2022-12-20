Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları alay konusu oldu! Fransız basını: Utanç verici

FRANSIZ BASINI BİLE 'UTANÇ VERİCİ' OLARAK YORUMLADI

Fransız basının bile 'utanç verici' olarak yorumladığı karelerde Macron maçın bitişinden hemen sonra sahaya iniyor ve Fransız oyuncu Mbappe ile Arjantin'in kalecisi Emiliano Martínez arasında yaşanan duygusal anı yarıda kesiyor.