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Haberler Dünya Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları alay konusu oldu! Fransız basını: Utanç verici

Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları alay konusu oldu! Fransız basını: Utanç verici

Dünya Kupası'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tavırları sosyal medyada alay konusu oldu. Macron'un görüntüleri Fransız basını ve muhalefetin de dilinde. Fransız basını Macron'un final maçı sonrası tavırlarına utanç verici başlıkları attı.

20.12.2022 10:38 - Son Güncelleme: 20.12.2022 11:03
Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları alay konusu oldu! Fransız basını: Utanç verici

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları alay konusu oldu! Fransız basını: Utanç verici

MACRON ALAY KONUSU OLDU

Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sahaya inerek Fransız futbolculara zorla sarılması alay konusu oldu.

Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları alay konusu oldu! Fransız basını: Utanç verici

FOTOĞRAFLARI HALA GÜNDEMDE: TAMAMEN ÇARESİZ

Final maçının üzerinden 2 gün geçmesine rağmen Macron'un fotoğrafları hala sosyal medyada boy gösteriyor ve Fransız lider sahneye çıkmak için 'tamamen çaresiz' olmakla suçlanıyor.

Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları alay konusu oldu! Fransız basını: Utanç verici

FRANSIZ BASINI BİLE 'UTANÇ VERİCİ' OLARAK YORUMLADI

Fransız basının bile 'utanç verici' olarak yorumladığı karelerde Macron maçın bitişinden hemen sonra sahaya iniyor ve Fransız oyuncu Mbappe ile Arjantin'in kalecisi Emiliano Martínez arasında yaşanan duygusal anı yarıda kesiyor.

Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları alay konusu oldu! Fransız basını: Utanç verici

Martínez Fransa'nın yenilgisinin ardından yerde oturan Mbappe'yi teselli etmek için yanına gelmişken bir anda sahneye Macron çıkıyor ve koşarak ellerini forvetin kafasına koyuyor.

Martinez, Mbappe'yi yerden kaldırıp el sıkışırken, Macron oyuncunun kolunu tutuyor ve onunla konuşmaya çalışıyor.

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