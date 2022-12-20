Katar’daki Dünya Kupası’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tavırları alay konusu oldu! Fransız basını: Utanç verici
Dünya Kupası'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tavırları sosyal medyada alay konusu oldu. Macron'un görüntüleri Fransız basını ve muhalefetin de dilinde. Fransız basını Macron'un final maçı sonrası tavırlarına utanç verici başlıkları attı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
MACRON ALAY KONUSU OLDU
Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sahaya inerek Fransız futbolculara zorla sarılması alay konusu oldu.
FOTOĞRAFLARI HALA GÜNDEMDE: TAMAMEN ÇARESİZ
Final maçının üzerinden 2 gün geçmesine rağmen Macron'un fotoğrafları hala sosyal medyada boy gösteriyor ve Fransız lider sahneye çıkmak için 'tamamen çaresiz' olmakla suçlanıyor.
Martínez Fransa'nın yenilgisinin ardından yerde oturan Mbappe'yi teselli etmek için yanına gelmişken bir anda sahneye Macron çıkıyor ve koşarak ellerini forvetin kafasına koyuyor.
Martinez, Mbappe'yi yerden kaldırıp el sıkışırken, Macron oyuncunun kolunu tutuyor ve onunla konuşmaya çalışıyor.