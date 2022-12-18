Karim Benzema'dan Macron'a şok! Fransa bunu konuşuyor! Reddetti
Katar'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'nın Arjantin ve Fransa karşılaşması sonrası belirlenecek. Dünya bu maça kilitlenmişken Fransa'da şok bir gelişme yaşandı. Kadroda yer aldığı ve idmanlara çıktığı halde Katar'a gitmeyen Karim Benzema, Macron'un teklifini reddetti.
18.12.2022 15:39 - Son Güncelleme: 18.12.2022 15:39
FİNALDE OYNAYABİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
İspanya'da antrenmanlara geri döndüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Benzema'nın bugünkü final için Didier Deschamps'ın takımına dönebileceği öne sürülmüştü. Bu iddialar, Benzema'nın sosyal medya hesabından bir 'motivasyon' videosu yayımladığında hız kazandı.
MACRON'DAN BENZEMA'YA DAVET
Fransız basınının haberine göre; Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ancak turnuva başlamadan sakatlığı nedeniyle Katar'dan ayrılan Karim Benzema, Emmanuel Macron tarafından finali izlemek üzere maça davet edildi.