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Karim Benzema'dan Macron'a şok! Fransa bunu konuşuyor! Reddetti

Katar'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'nın Arjantin ve Fransa karşılaşması sonrası belirlenecek. Dünya bu maça kilitlenmişken Fransa'da şok bir gelişme yaşandı. Kadroda yer aldığı ve idmanlara çıktığı halde Katar'a gitmeyen Karim Benzema, Macron'un teklifini reddetti.

18.12.2022 15:39 - Son Güncelleme: 18.12.2022 15:39
Karim Benzema’dan Macron’a şok! Fransa bunu konuşuyor! Reddetti

2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'li Arjantin ile Kylian Mbappe'li Fransa karşılaşacak.

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Karim Benzema’dan Macron’a şok! Fransa bunu konuşuyor! Reddetti

Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Lionel Messi'li Arjantin, kupanın sürpriz ekibi Fas'ı 2-0'la geçen Kylian Mbappe'li Fransa ile finalde kozlarını paylaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak dev kapışma öncesi Fransa cephesinde şok bir olay yaşandı.

Karim Benzema’dan Macron’a şok! Fransa bunu konuşuyor! Reddetti

FİNALDE OYNAYABİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
İspanya'da antrenmanlara geri döndüğüne dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Benzema'nın bugünkü final için Didier Deschamps'ın takımına dönebileceği öne sürülmüştü. Bu iddialar, Benzema'nın sosyal medya hesabından bir 'motivasyon' videosu yayımladığında hız kazandı.

Karim Benzema’dan Macron’a şok! Fransa bunu konuşuyor! Reddetti

PAYLAŞIMI ŞOKE ETTİ

34 yaşındaki yıldız forvet, bu tür söylentiler üzerine Instagram'da bir paylaşımda bulundu ve açık bir şekilde çıkan haberlere yönelik "İlgilenmiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Karim Benzema’dan Macron’a şok! Fransa bunu konuşuyor! Reddetti

MACRON'DAN BENZEMA'YA DAVET

Fransız basınının haberine göre; Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ancak turnuva başlamadan sakatlığı nedeniyle Katar'dan ayrılan Karim Benzema, Emmanuel Macron tarafından finali izlemek üzere maça davet edildi.

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