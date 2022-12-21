Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak





"ÜLKEMİZİN EŞİ BENZERİ OLMAYAN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

Titiz bir çalışma ile bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlarımızı tespit eden seçici kurula da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz.

MÜZİK ALANINDA AJDA PEKKAN

Müzik alanında ödüle layık görülen Sayın Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından biridir. Kendisi yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrası ile müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edinmiştir. Sayın Pekkan, kimler geldi kimler geçti, petrol, her yaşın bir güzelliği var gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adını yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vuran yanında, yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Sayın Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz.

Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan 60 yılı aşan sanat hayatı ile ülkemizin resim alanında duayen isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.



Kendisi aynı zamanda içinde 25 binden fazla sanat eseri bulunan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile ülkemizin dört bir yanındaki sanat okullarının, liselerinin ve akademilerinin kurucusudur. Hocamız gerek resim, özgün baskı, heykel gibi geniş yelpazeye yayılan eserleri ile gerek eğitimci kişiliği ile büyük bir emek ve katma değeri fani ömre sığdıran müstesna bir şahsiyettir.