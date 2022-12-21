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    • 21.12.2022 21:18
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Yüzyılı sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacak

    Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılını 'Sanatın ve sanatçıların yüzyılı' olarak tanımlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak atacağınız her adımın yanındayım" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan "Biz görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi tekrar eski baskıcı, yasakçı günlerine geri döndüremeyecektir" dedi. Aşık Veysel'e 'vefa' ödülünün verildiği törende Ajda Pekkan, Yılmaz Erdoğan, Hayrettin Karaman, Saim Tekcan, Ömür Akkor gibi isimler de ödüle layık görüldü.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Beştepe’de önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, bu gazi mekana, milletin evine hoşgeldiniz. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri tevdi töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz sonra ödüllerini vereceğimiz kıymetli sanatçılarımızı, fikir ve edebiyat erbabımızı, ustalarımızı ve onların temsilcilerini ayrı ayrı tebrik ediyor, her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.



    "ÜLKEMİZİN EŞİ BENZERİ OLMAYAN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ"
    Titiz bir çalışma ile bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlarımızı tespit eden seçici kurula da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz.

    MÜZİK ALANINDA AJDA PEKKAN
    Müzik alanında ödüle layık görülen Sayın Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından biridir. Kendisi yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrası ile müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edinmiştir. Sayın Pekkan, kimler geldi kimler geçti, petrol, her yaşın bir güzelliği var gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adını yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vuran yanında, yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Sayın Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz.

    Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan 60 yılı aşan sanat hayatı ile ülkemizin resim alanında duayen isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

    Kendisi aynı zamanda içinde 25 binden fazla sanat eseri bulunan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile ülkemizin dört bir yanındaki sanat okullarının, liselerinin ve akademilerinin kurucusudur. Hocamız gerek resim, özgün baskı, heykel gibi geniş yelpazeye yayılan eserleri ile gerek eğitimci kişiliği ile büyük bir emek ve katma değeri fani ömre sığdıran müstesna bir şahsiyettir.



    Sanatını bu toprakların kültürü ve birikimi üzerine inşa eden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan'ı tebrik ediyoruz.

    Sayın Yılmaz Erdoğan, Türk sinemasına yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı ve oyuncu olarak yıllarını vermiş her kesimden seyircinin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımızdır. Vizontele, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası ve Bir Demet Tiyatro gibi bir çok güzel eserde onun imzası vardır. Sayın Erdoğan'ın oyunculukta sergilediği en önemli mahareti kanaatimce Anadolu insanını ideolojik ön yargılara hapsetmeden tüm doğallığı, samimiyeti ile gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. Sinema alanında ödül alan Sayın Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

    TİYATRO ALANINDA AYLA ALGAN
    Bu sene tiyatro alanında büyük ödülün sahibi Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Sayın Ayla Algan'dır. Ayla Algan hanımefendi gerek yurt içinde gerek yurt dışında sergilediği sahne performansı ile milyonları kendine hayran bırakan bir değerimizdir. Kendisi aynı zamanda ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesi için önce Tiyatro Atölyesi sonra da Tiyatro Araştırma Laboratuvarı projelerini hayata geçirmiştir. Yunus Emre'nin tüm insanlığı kuşatan kucaklayan sevgi dilini bir hayat felsefesi olarak benimseyen tiyatronun bu felsefeden nasiplenmesi için de büyük emekler sarfeden sanatçımızı tebrik ediyoruz.

        Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Sanatçılar arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışı ile hareket ediyoruz. Boynunda mahkumiyet kararı ile ebediyete irtihal eden üstad Necip Fazıl'a nasıl hürmet gösteriyorsak tek parti döneminde hapislerde sürünen Nazım Hikmet'e de aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Bunu birileri gibi sadece lafta yapmıyoruz. İcraatlarımızla, attığımız adımlarla açıkça ortaya koyuyoruz. Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararı ile Nazım Hikmet'e yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk.

        Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söylemek istedi diye adeta linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını ülkemize getirme teklifinde yine biz bulunduk. Eski Türkiye'de gadre uğramış, ötelenmiş, hor görülmüş hangi fikir, sanat ve spor insanımız varsa hiç bir ayrım yapmadan hepsine biz kucak açtık. İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binasını kazandırarak önemli bir eksiği giderdik.

        Göreve geldiğimizde ülkemizdeki kültür merkezi sayısı sadece 42 iken biz buna 80 adet daha ilave ederek toplam sayıyı 122'ye çıkardık. Tiyatrodan operaya, sinemadan edebiyata kadar her alanda sanatın ve sanatçılarımızın yanında olduk.

        Son düzenleme ile kamu ve sanat kurumlarımızda görev yapan sözleşmeli sanatçılarımızın kadroya geçişleri ile ilgili gerekli adımları attık. Ayrıca dün gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eğlence vergisi oranlarının tamamen sıfırlanmasını sağladık.

        Böylece sanatçılarımıza hak ettikleri imkanı sunmanın yanı sıra, uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı tek düzeliğe mahkum eden kültür hayatımızı çölleştiren ideolojik bağnazlığa da son verdik.

        Türkiye'nin kültür sanat ikliminin son 20 yılda giderek zenginleşmesinin, daha evvel esamesi bile okunmayan sanat dallarının başarıdan başarıya koşmasının sebebi budur.

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