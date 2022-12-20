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    • 20.12.2022 14:49
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    Kabataş TRAMVAY kazası son dakika: İstanbul Kabataş Tramvay kazası ölü, yaralı var mı? Seferler durduruldu mu? KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ!

    Son dakika haberine göre, İstanbul Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kaza anına dair detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbul Kabataş Tramvay kazası ölü, yaralı var mı? Seferler durduruldu mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kabataş TRAMVAY kazası son dakika!

    İstanbul Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

    T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kabataş'ta tramvay kazası

    Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

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    Haberler Güncel Kabataş TRAMVAY kazası son dakika: İstanbul Kabataş Tramvay kazası ölü, yaralı var mı? Seferler durduruldu mu? KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ!
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