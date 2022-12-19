Rüzgar tersine dönünce Google mu devreye sokuldu? İmamoğlu'ndan yeni mağduriyet tiyatrosu: 'İnternetçi' Taylan bu işin neresinde?





GÖZLER İYİ PARTİLİ TAYLAN YILDIZ'DA! GOOGLE İLE OLAN BAĞLANTISI...

Bu olaylar ışığında bir isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim ise İBB Meclis Üyesi İYİ Partili Taylan Yıldız...



Taylan Yıldız'ın Google ile olan bağlantısı herkesin malumu... Yıldız, Google'da çalışırken 2017'deki referandumda 'hayır' kampasına katılmak için izin alıp Türkiye'ye geldi ve o dönem Meral Akşener ile birlikte çalıştı.



İlerleyen süreçte İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasete atıldı.