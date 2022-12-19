Rüzgar tersine dönünce Google mu devreye sokuldu? İmamoğlu'ndan yeni mağduriyet tiyatrosu: 'İnternetçi' Taylan bu işin neresinde?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener el ele vererek merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahneledi.
"Adaylık elden gidiyor" telaşına kapılan Kılıçdaroğlu ise apar topar Almanya'dan İstanbul'a geldi. İlk işi de Ekrem İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" mesajını vermek oldu. Meral Akşener ise, daha önce sarıldığı İmamoğlu ile el ele vererek "85 milyon arkanda" dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'den aldığı rüzgarla alt metinlerinde "Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun..." mesajlarının yattığı bir açıklama yaptı ve genel başkanını hiçe saydı.
Saraçhane'de sergilenen tiyatro sonrası CHP Genel Merkezi'nden de cevap gecikmedi.
"TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ADAY KILIÇDAROĞLU"
İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosuna set çekti.
İMAMOĞLU VE AKŞENER'E GÖNDERME NİTELİĞİNDE SÖZLER
Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi.
Salıcı, "Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın" ifadelerini kullanarak İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane tiyatrosuna gönderme yaptı.