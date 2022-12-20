Ekremciler-Kemalciler kavgasında ayakkabı raundu! Almanya ekibindeki Maltepe Belediye Başkanı hedefte

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in ortaklaşa gerçekleştirdikleri Saraçhane tiyatrosunun ardından CHP içinde kılıçlar çekildi. Ekremciler ve Kemalciler tüm kozları açıkça oynamaya başladı. Tarafların destekçileri de savaşın parçası olmaya devam ediyor. Ekremcilerin hedefinde bu kez Kılıçdaroğlu'nun almanya gezisine katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç var.
1500 LİRALIK 200 AYAKKABI
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine belediye bütçesinden ayakkabı gönderdi.
Başkan Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği ayakkabı sayısının yaklaşık 200 kişi için olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca ayakkabının 1500 lira değerinde olduğu da öğrenildi.
Belediye bütçesinden 200 partiliye 1500'er liralık ayakkabı gönderdi.
AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN
Belediye bütçesinden gönderdiği ayakkabılara bir de mesaj ekleyen Kılıç, "Ayağınıza taş değmesin" sözleriyle seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaptı.
Ali Kılıç'ın bu hareketi kısa sürede büyük tepki topladı.