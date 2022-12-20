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    • 20.12.2022 11:09
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    Ekremciler-Kemalciler kavgasında ayakkabı raundu! Almanya ekibindeki Maltepe Belediye Başkanı hedefte

    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane'de 'mağduriyet tiyatrosuyla' başlattığı adaylık yarışında gün geçtikçe savaş kızışıyor. CHP içindeki Ekremciler ve Kemalciler kavgasında tarafların destekçileri de oyunun bir parçası olmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun mahkemesinin görüldüğü gün Almanya'ya giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ekibinde bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç zor durumda kaldı. 1 bin 500 lira değerinde 200 ayakkabıyı milletvekilleri ve parti meclisi üyelerine hediye olarak gönderen Kılıç'ı, hedef alan İmamoğlu destekçileri bu iddiayı sosyal medyada köpürttü. İddiaların ardından sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu cephesinde Özgür Özel, hediyelerin kabul edilmeyeceğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Ekremciler-Kemalciler kavgasında ayakkabı raundu!

    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in ortaklaşa gerçekleştirdikleri Saraçhane tiyatrosunun ardından CHP içinde kılıçlar çekildi. Ekremciler ve Kemalciler tüm kozları açıkça oynamaya başladı. Tarafların destekçileri de savaşın parçası olmaya devam ediyor. Ekremcilerin hedefinde bu kez Kılıçdaroğlu'nun almanya gezisine katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç var.

    1500 LİRALIK 200 AYAKKABI
    CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine belediye bütçesinden ayakkabı gönderdi.

    Başkan Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği ayakkabı sayısının yaklaşık 200 kişi için olduğu ortaya çıktı.

    Ayrıca ayakkabının 1500 lira değerinde olduğu da öğrenildi.

    Belediye bütçesinden 200 partiliye 1500'er liralık ayakkabı gönderdi.

    AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN
    Belediye bütçesinden gönderdiği ayakkabılara bir de mesaj ekleyen Kılıç, "Ayağınıza taş değmesin" sözleriyle seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaptı.

    Ali Kılıç'ın bu hareketi kısa sürede büyük tepki topladı.

        EKREMCİLER İFŞA ETTİ
        Bu iddianın sosyal medyada yayınlanmasının ardındaki ekip ise adaylık için Kılıçaroğlu'na bayarak açan Ekrem İmamoğlu ve destekçileri. Hapis ve siyasi yasak kararı verilen davanın görüldüğü gün Almanya'ya giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet ziyaretinde Ali Kılıç da bulunuyordu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Kılıç için Ekremciler harekete geçerek iddianın ortaya çıkması ve sosyal medyada köpürtülmesine destek verdiler.

        KEMAL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
        İddiaların sosyal medyada ısrarla gündemden düşürülmemesi üzerine Kılıçdaroğlu cephesi suskunluğunu bozdu.

        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir" dedi.

            Skechers marka ayakkabı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT TIR'ı belgelerini servis eden Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto için başlattığı 'sözde adalet yürüyüşü' sırasında tercih ettiği spor ayakkabılarının da markasıydı.

            EKREMCİLER-KEMALCİLER SAVAŞININ KRONOLOJİSİ
            Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi olan mitingde için CHP Genel Merkezi'nin "Etkinliği Yenikapı'da yapalım" talebini kabul etmeyen İmamoğlu, siyasi şovunun merkez üssü Saraçhane'de direterek partisine rest çekti.

            "Hiç kimse CHP ve 6'lı masayı dizayn etmesin"



            Kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha İmamoğlu'nu 'Senin yerin belediye' mesajı verip, '16 milyona hizmet et' vurgusu yaparak veto etti. Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan Akşener ise, daha önce sarıldığı İmamoğlu ile el ele vererek "85 milyon arkanda" dedi.

            Bu noktada "Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi?" sorusu önem kazandı ve iki isim ön plana çıktı.

            O isimler CHP'li Ali Mahir Başarır ve Muharrem Erkek...

            KILIÇDAROĞLU'NU ALMANYA'YA HANGİ AKIL GÖNDERDİ?
            Meseleye ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

            "CHP'deki Brütüs aranıyor" başlığıyla detayları aktaran Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış." ifadelerini kullandı.



                EKREMCİ BRÜTÜS MUHARREM ERKEK Mİ?
                Öte yandan CHP yönetiminde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenlerin sayısının az da olsa var olduğu konuşuluyor. O az sayıdaki "Ekremciler"den birinin de CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek olduğu iddia ediliyor.

                "KEMAL BEY YAŞLI BU İŞ SENİNLE OLUR"
                Erkek'in Ekrem İmamoğlu ile aylar önce yaptığı görüşmede "Başkan bu iş seninle olur. Kemal Bey yaşlı, onunla olmuyor. Senin aday olman lazım...' Yanındaki bazı kişiler, Erkek'in bu konuşmalarını kayda alıyor. O ses kaydını ben dinledim" dediği kulislerde konuşulanlar arasında.


                CHP GENEL MERKEZİ MEVZUYA UYANDI
                Ekrem İmamoğlu'nun yargı kararı üzerinden Meral Akşener ile giriştiği adaylık tiyatrosuyla eş güdümlü olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na aleni bir şekilde çekilen operasyonun farkına varan CHP Genel Merkezi ise kolları sıvadı.

                "TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ADAY KILIÇDAROĞLU"
                İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

                CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosuna set çekti.



                İMAMOĞLU VE AKŞENER'E GÖNDERME NİTELİĞİNDE SÖZLER
                Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi.

                "Hiç kimse CHP ve 6'lı masayı dizayn etmesin"



                Salıcı, "Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın" ifadelerini kullanarak İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane tiyatrosuna gönderme yaptı.

                DANIŞMANLARINDAN GAZ DOLUMU: ÖNÜNÜZDE DURAMAZLAR
                Öte yandan Saraçhane tiyatrosu sonrası danışmanları Kılıçdaroğlu'na deyim yerindeyse gaz dolumu yaparak "2 gündür yıldızınız çok yüksek artık önünüzde kimse duramaz" ifadelerini kullandı.

                Danışmanlarından Kılıçdaroğlu'na raporlu gaz dolumu

                14. KATTAN SARAÇHANE TİYATROSUNA KARŞI HAMLE
                Kılıçdaroğlu'na danışman raporuyla "Yıldızınız çok yüksek, önünüzde kimse duramaz" denilmesi, CHP'deki 14. katın İmamoğlu - Akşener ittifakının Saraçhane tiyatrosuna karşı yaptığı karşı hamle olarak gözler önüne serildi.
                    Vakıf katılım
                    Haberler Güncel Ekremciler-Kemalciler kavgasında ayakkabı raundu! Almanya ekibindeki Maltepe Belediye Başkanı hedefte
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