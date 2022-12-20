NATO görevini engellemeye çalışan Yunanistan'a F-16 tokadı: "Görev başarıyla tamamlandı"

Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı.

YUNAN'A F-16 TOKADI | VİDEO İZLE