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    • 20.12.2022 09:59
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    NATO görevini engellemeye çalışan Yunanistan'a F-16 tokadı: "Görev başarıyla tamamlandı"

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Ege'de yaşanan bir Yunan provokasyonunu daha karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan’a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek #NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    NATO görevini hedef alan Yunanistan’a F-16 tokadı!

    Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı.

    YUNAN'A F-16 TOKADI | VİDEO İZLE

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da;

    - Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı

    - NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi.

        Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı.

        RADAR KİLİDİYLE TACİZ
        Paket Kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

        Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.

        Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.

        Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.

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        Haberler Güncel NATO görevini engellemeye çalışan Yunanistan'a F-16 tokadı: "Görev başarıyla tamamlandı"
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