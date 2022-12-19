Kılıçdaroğlu, mağduriyet tiyatrosu üzerinden adaylık için bastıran İmamoğlu'na mesaj gönderdi: Ben varken aday olamaz

İBB Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten ceza aldı. Dava süreci tamamlanmadığı halde sevinç çığlıkları attı. Saraçhane Meydanı'nda Meral Akşener'e sarılıp 86 milyon hesapları yaptı!



Ancak kendi genel başkanını saramadı! Kılıçdaroğlu'nun kurmayları planı anlattı: Adı masaya gelse bile Kemal Bey karşı çıkacak. Kendisi aday olacak. Kabul görmezse çoklu aday için tavrını koyacak.