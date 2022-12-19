Teröriste kol kanata geren CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin marifeti! İşten çıkarılan şehit eşine Başkan Erdoğan sahip çıktı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 1996 yılında teröristler tarafından şehit edilen Bilal Batırır'ın (26) eşi 2 çocuk annesi Hatice Batırır, şehit yakınlarına verilen haklardan yararlanarak 2009 yılında Adana büyükşehir Belediyesinde, otobüs şoförü olarak işe başladı.

İşyerinde kendisiyle, "Sen neden sabit hatta çalışıyorsun? Sen şehitlik üstünden pirim yapıyorsun? Bizim hakkımızı yiyorsun. Kocan şehit olduysa benim için mi şehit oldu" diye tartışan meslektaşından şikâyetçi olunca, diğer kadın şoföre uyarı cezası verildi. Bu olayın ardından ise mobbinge uğramaya başlayan Batırır, durumu Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a anlatmak istese de makama kabul edilmedi.