Genç atılım! Başkan Erdoğan liderliğinde 21 yıldır gençlerin önünü açan proje ve uygulamalar hayata geçirildi

AK Parti, iktidarı 21 yıldır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gençlerin önünü açan proje ve uygulamaları hayata geçirdi. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğinin sona ermesine, başörtüsü serbestine, KYK burs kredi ücretlerinin iyileştirilmesinden modern yurtların inşasına kadar sosyoekonomik destekleri verdi. Geleceğin teminatı gençlerin her açıdan rahat etmesi için devlet tüm imkânlarını seferber etti. Özellikle son yıllarda her gittiği ildeki açılışlardan sonra gençlerle bir araya geldi. Dertlerini dinledi. İyi bir yurttaş olmaları için öğütler verdi. Özgürlüklerinden taviz vermemelerini istedi. Hatta, "Açık konuşuyorum, eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin" dedi.