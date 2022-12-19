Genç atılım! Başkan Erdoğan liderliğinde 21 yıldır gençlerin önünü açan proje ve uygulamalar hayata geçirildi

AK Parti, iktidarı 21 yıldır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gençlerin önünü açan proje ve uygulamaları hayata geçirdi. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğinin sona ermesine, başörtüsü serbestine, KYK burs kredi ücretlerinin iyileştirilmesinden modern yurtların inşasına kadar sosyoekonomik destekleri verdi. Geleceğin teminatı gençlerin her açıdan rahat etmesi için devlet tüm imkânlarını seferber etti. Özellikle son yıllarda her gittiği ildeki açılışlardan sonra gençlerle bir araya geldi. Dertlerini dinledi. İyi bir yurttaş olmaları için öğütler verdi. Özgürlüklerinden taviz vermemelerini istedi. Hatta, "Açık konuşuyorum, eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin" dedi.
İşte 21 yılda gençlerin hayatını kolaylaştıran şu yenilikler hayata geçti:
Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğine son verildi.
KYK burs ve kredileri 45 liradan 1250 liraya yükseltildi.
Okul kitapları ücretsiz dağıtıldı.
Seçilme yaşı 18'e indirildi.
Üniversitelerde başörtüsü serbestisi getirildi.
Üniversite harçları kaldırıldı.
25 yaşını doldurmamış tüm gençlerden pasaport harcı alınmadı.
18-30 yaş gençler, GSB yurtlarında ücretsiz konakladı.
KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı veya faiz uygulaması sonlandırıldı.
YUNANİSTAN BİZİMLE UĞRAŞMA
Başkan Erdoğan, Mardin'de düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Yunanistan'a net mesaj verdi. "Tayfun füzemizin menzili 1000 km'ye çıkacak. Bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de yine bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkilerde gerekeni yaptı. Ya yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma! Rahat durmazlarsa gereğini yaparız" dedi. Erdoğan, "Gerek İHA'lar gerek SİHA'lar, asıl gelen KIZILELMA bu ayrı farklı bir şey. KIZILELMA 2024-2025 gibi seri üretime geçecek" diye konuştu.