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    • 19.12.2022 15:29
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    • 19.12.2022 15:29
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    Güvenlik bizden sorulur! Türk polisi, Katar'da görevi başarıyla tamamladı

    Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, Arjantin’in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Yaklaşık bir ay süren turnuvanın güvenliği ise Türk polisine emanetti. 2 bin 242 personelden oluşan 'Türk Görev Gücü' ekim ayında başlayan görevini başarıyla tamamladı.

    AJANSLAR
    Katar’da Türk polisine tam not

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başladı. Yaklaşık bir ay süren turnuvada kupanın sahibi Arjantin oldu. Finalde Fransa'yı penaltılarda deviren Tangocular, 36 yıl sonra şampiyon oldu.

    Arjantin'in mutlu sona ulaştığı şampiyonada FIFA 2022 Dünya Kupası'nda 64 müsabakada görev alan 2 bin 242 personelden oluşan 'Türk Görev Gücü', görevini başarıyla tamamladı.

    DÜNYA KUPASI'NIN GÜVENLİĞİNİ TÜRK POLİSİ SAĞLADI
    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda güvenlik tedbirlerine destek vermek amacıyla oluşturulan 'Türk Polis Görev Gücü'nün, yaklaşık 4 yıl önce başlayan hazırlık çalışmalarının ardından ekim ayı başında Katar'a gittiği ve burada diğer ülke güvenlik kuvvetleri ile koordine içinde görev yapmaya başladığı belirtildi.

        ŞAMPİYONA BOYUNCA 24 SAAT ÇALIŞMA
        Açıklamada, "Spor güvenliği konusunda uzman çevik kuvvet, takviye hazır kuvvet, bomba uzmanları, bomba köpekleri, çevik kuvvet köpekleri, çevik kuvvet atları ve idarecileri ile sağlık personelimizden oluşan 2 bin 242 personel, şampiyona sürecinde tüm stadyumlarda, festival alanında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda turnuva öncesi ve esnasında 24 saat sürecini kapsayacak şekilde bir çalışma yürütmüştür" denildi.

        HUZUR VE GÜVENLE BİTTİ
        Alınan önleyici ve caydırıcı etkin güvenlik tedbirleri sayesinde daha önce düzenlenen futbol şampiyonalarında meydana gelen müessif hiçbir olayın burada yaşanmadığına dikkat çekilerek, "İyi bir planlama ve doğru bir strateji ile yapılan uygulama sonucunda, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası huzur ve güven ortamı içerisinde icra edilmiştir. Türk polisi, disiplin ve tecrübesini sahaya yansıtarak tüm unsurlarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olmuş, başta Katar makamları olmak üzere herkesin takdirini kazanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        2 BİN 242 PERSONEL GÖREV ALDI
        Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Şampiyonası güvenlik tedbirleri kapsamında, Türkiye'den 1 genel koordinatör, 20 danışman emniyet müdürü, 2 bin çevik kuvvet/takviye hazır kuvvet personeli, 30 görev atı ve 36 görev atı idarecisi, 1 nalbant, 1 veteriner, 4 at bakıcısı, 29 çevik kuvvet köpeği ve 30 çevik kuvvet görev köpeği idarecisi, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 70 bomba uzmanı, 10 koordinasyon personeli ve 20 tercüman olmak üzere toplam 2 bin 242 personelin görevlendirildi.

            GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLAYAN PERSONELE TEŞEKKÜR
            Türk Polis Görev Gücü'nün Katar'da, FIFA'nın sorumluluk alanında bulunan 40 bin kişilik taraftar toplanma alanı (Fanfest), müsabakaların oynandığı 8 stadyum ile takımların konakladığı oteller, takımların kamp ve antrenman alanları, bilet satış merkezleri ve akreditasyon merkezinde görev aldığı belirtilen açıklamada "Türk polisi, toplam 64 müsabakada görev yapmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak Katar 2022 Dünya Kupası'nda görev alan tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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