Güvenlik bizden sorulur! Türk polisi, Katar'da görevi başarıyla tamamladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başladı. Yaklaşık bir ay süren turnuvada kupanın sahibi Arjantin oldu. Finalde Fransa'yı penaltılarda deviren Tangocular, 36 yıl sonra şampiyon oldu.
Arjantin'in mutlu sona ulaştığı şampiyonada FIFA 2022 Dünya Kupası'nda 64 müsabakada görev alan 2 bin 242 personelden oluşan 'Türk Görev Gücü', görevini başarıyla tamamladı.
DÜNYA KUPASI'NIN GÜVENLİĞİNİ TÜRK POLİSİ SAĞLADI
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda güvenlik tedbirlerine destek vermek amacıyla oluşturulan 'Türk Polis Görev Gücü'nün, yaklaşık 4 yıl önce başlayan hazırlık çalışmalarının ardından ekim ayı başında Katar'a gittiği ve burada diğer ülke güvenlik kuvvetleri ile koordine içinde görev yapmaya başladığı belirtildi.