Güvenlik bizden sorulur! Türk polisi, Katar'da görevi başarıyla tamamladı

HUZUR VE GÜVENLE BİTTİ

Alınan önleyici ve caydırıcı etkin güvenlik tedbirleri sayesinde daha önce düzenlenen futbol şampiyonalarında meydana gelen müessif hiçbir olayın burada yaşanmadığına dikkat çekilerek, "İyi bir planlama ve doğru bir strateji ile yapılan uygulama sonucunda, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası huzur ve güven ortamı içerisinde icra edilmiştir. Türk polisi, disiplin ve tecrübesini sahaya yansıtarak tüm unsurlarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olmuş, başta Katar makamları olmak üzere herkesin takdirini kazanmıştır" ifadeleri kullanıldı.