Kılıçdaroğlu Twiitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum." diyerek HDP ile olan ortaklıklarını bir kez daha gösterdi.

HDP TERÖRİSTBAŞININ POSTERLERİNİ BASTIRMIŞTI

HDP geçen hafta da benzer skandallara imza atmıştı. HDP İstanbul Gençlik Meclisi tarafından sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı.

BEBEK KATİLİ ABDULLAH ÖCALAN İÇİN HALKLARIN ÖNDERİ DEDİLER

Paylaşımda sokaklara asılan bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları paylaşılırken şu skandal ifadelere yer verildi;

"Halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak tecride karşı ve devam eden savaş politikalarına karşı tek çözüm imralıdır!