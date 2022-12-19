Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin provokasyonlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi!
Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'li izinsiz gösteri yapmak için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.
FERHAT ENCÜ POLİSE HAKARET ETTİ
Müdahale sırasında polise hakaretler savuran "…Partinin itleri, şerefsizler…" şeklinde skandal ifadeler kullanan Ferhat Encü'ye polis müdahale ederek tokat attı.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliği, Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan ve görevlileri tahrik ederek, hakarette bulunan kişinin gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını ve 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığını bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.
Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur.