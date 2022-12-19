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    • Güncel
    • 19.12.2022 15:36
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    • 19.12.2022 15:49
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    HDP'den Kadıköy'de provokasyon! Kemal Kılıçdaroğlu'dan destek gecikmedi!

    Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'li Ferhat Encü polise yönelik hakaret içeren ifadeler kullanınca polis müdahale ederek tokat attı. Bu durumu protesto etmek için Kadıköy'de toplanan HDP'liler terör örgütü PKK lehine slogan atarak provokasyonu körükleyince polis yine duruma müdahale etti. HDP'ye destek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

    takvim.com.tr
    HDP’den Kadıköy’de provokasyon!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin provokasyonlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi!

    Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'li izinsiz gösteri yapmak için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.

    FERHAT ENCÜ POLİSE HAKARET ETTİ
    Müdahale sırasında polise hakaretler savuran "…Partinin itleri, şerefsizler…" şeklinde skandal ifadeler kullanan Ferhat Encü'ye polis müdahale ederek tokat attı.

    İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
    İstanbul Valiliği, Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan ve görevlileri tahrik ederek, hakarette bulunan kişinin gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını ve 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığını bildirdi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.

    Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur.

        Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, "…Partinin itleri, şerefsizler…" şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır.

        İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır."

        HDP YİNE PROVOKASYON PEŞİNDE
        HDP'liler, bu kez de polisin tokadını protesto etmek için Kadıköy'de buluştu.

        HDP'liler terör örgütü PKK lehine slogan atınca burada yeniden başlayan gerginlik sırasında polis ile karşı taraf arasında arbede yaşandı.Polis ekipleri HDP binasına girdi.

        "YAŞASIN PKK" SLOGANLARI ATTILAR
        Provaktörler, Kadıköy sokaklarında "Yaşasın PKK" sloganlarını attı.

        MİTHAT SANCAR VE GARO PAYLAN BİNAYA ALINMADI
        HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan, HDP binasına alınmadı.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN PROVOKASYONA DESTEK GECİKMEDİ!
        HDP'li Mithat Sancar'a destek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

        Kılıçdaroğlu Twiitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum." diyerek HDP ile olan ortaklıklarını bir kez daha gösterdi.

        HDP TERÖRİSTBAŞININ POSTERLERİNİ BASTIRMIŞTI

        HDP geçen hafta da benzer skandallara imza atmıştı. HDP İstanbul Gençlik Meclisi tarafından sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı.

        BEBEK KATİLİ ABDULLAH ÖCALAN İÇİN HALKLARIN ÖNDERİ DEDİLER
        Paylaşımda sokaklara asılan bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları paylaşılırken şu skandal ifadelere yer verildi;

        "Halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak tecride karşı ve devam eden savaş politikalarına karşı tek çözüm imralıdır!



            ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
            Sayın Öcalan'ın özgürlüğü tüm Türkiye ve Ortadoğu halklarına özgürlüğü ve barışı sağlayacaktır."

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            Haberler Güncel HDP'den Kadıköy'de provokasyon! Kemal Kılıçdaroğlu'dan destek gecikmedi!
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