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Haberler Dünya 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı! Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı! Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Dünya Kupası tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, son şampiyon Fransa'yı yenerek armasına üçüncü yıldızı ekledi. Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonu olması Arjantin ve çeşitli ülkelerde coşkuyla kutlandı.

19.12.2022 07:07 - Son Güncelleme: 19.12.2022 07:07
2022 Dünya Kupası’nı Arjantin kazandı! Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa Lusail Stadı'nda karşılaştı.

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2022 Dünya Kupası’nı Arjantin kazandı! Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

Normal süresi ve uzatma bölümü berabere sona eren karşılaşmada, Arjantin, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenerek, armasına üçüncü yıldızı ekledi.

2022 Dünya Kupası’nı Arjantin kazandı! Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, Milli Takımlarının dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı.

2022 Dünya Kupası’nı Arjantin kazandı! Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı.

2022 Dünya Kupası’nı Arjantin kazandı! Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

Dünya Kupası sevincini yaşayan Adalberto, bu mutluluğu "eşsiz", şampiyonayı da "tarihi" şeklinde niteleyerek, "Tıpkı 1978 ve 1986 gibi ama bu Dünya Kupası en iyisi. Milli Takım bu başarıyı hak etti, kimse bizi yenemedi. 5-6 milyon kişi şehir merkezine gidiyor." dedi.

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