2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı! Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı
2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Dünya Kupası tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, son şampiyon Fransa'yı yenerek armasına üçüncü yıldızı ekledi. Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonu olması Arjantin ve çeşitli ülkelerde coşkuyla kutlandı.
19.12.2022 07:07 - Son Güncelleme: 19.12.2022 07:07
Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı.