Başkan Erdoğan, Mardin'de İmamoğlu'nun mağduriyet tiyatrosuyla ilgili konuştu: Bizansvari taht oyunları





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de katıldığı toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı:

Bay Kemal, 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket ayrı bir konu. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi?

O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı? Onlarla bir helalleştin mi? Ah cambaz, ah... Sen kiminle dirsek temasındasın. HDP ne iş yapıyor Kandil ile beraber iş tutuyor. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin.

Terör örgütünü sınırlarımız içinde bitirdikçe, artık anneler evlatlarının acı haberini değil güzel haberleri bekleyecek.

Türkiye Yüzyılı'yla vizyonumuzu genişletiyoruz. Türkiye parlayan yıldızıyla gücüne güç katıyor. Kardeşlerim biz sizi Yaradan için seviyoruz. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar.

Bizim gündemimizde vizyon var. Muhalefette ne var? Tam takır... Var var 6'lı masa var ya... Bu karikatür tiplerin tek malzemesi yalan, iftiradır.



YSK'YA HAKARET VAR

Bir mahkeme kararı üzerinde kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne partimle hiçbir ilgisi yok.

Burada siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez.

Birilerinin kendi iç kavgalarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz.

Ortada henüz bir yasak yok. Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır. Kusura bakmasınlar biz bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız.

Bizim için isim fark etmez, çıkıp adaylarını açıklasınlar. Yürekleri yetiyorsa çamura yatmadan bizim adayımız bu deme cesaretini göstersinler.