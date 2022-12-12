Son dakika: Muharrem İnce 6'lı masayı bombaladı: Geyik muhabbeti yapıyorlar altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar

2023 yolunda kritik bir virajdan geçen Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.
Kaos masasına dönüşen CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masa bugüne kadar 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamadı. Suların durulmadığı yuvarlak masaya eleştiriler de devam ediyor.
CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masaya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Adıyaman'ın Besni ilçesinde halkla buluşan Muharrem İnce, 'Altılı Masa'ya göndermede bulundu.
GEYİK MUHABBETİ YAPIYORLAR
İnce şu ifadeleri kullandı:
"Altılı masa umut vermiyor, anlaşamıyorlar. Geyik muhabbeti yapıyorlar, küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Zeytinyağlı yiyorlar, dolma yiyorlar, organik besleniyorlar ama ortada bir çözüm yok. Memleket Partisinin sloganı şu, ne cumhur, ne millet, tek yol memleket, ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyorum."