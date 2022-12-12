Son dakika: Muharrem İnce 6'lı masayı bombaladı: Geyik muhabbeti yapıyorlar altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar

'6'LI MASADAN BİR ŞEY OLMAZ'

Muharrem İnce geçtiğimiz gün yine 6'lı masayı hedef almış, "Oradan bir şey olmaz" ifadelerini kullanmıştı. 'Altılı Masa'nın umut olamadığını, çeyrek altın günü gibi ayda bir toplanıp dağıldıklarını söyleyen İnce, "Ne adayları var ne bir şeyleri var. Oradan da bir şey olmaz. Türkiye'nin 3 A'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Önce akıl-bilim, sonra adalet, sonra da ahlak" ifadelerini kullandı.