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    • Güncel
    • 12.12.2022 16:24
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    • 12.12.2022 16:30
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    Son dakika: Muharrem İnce 6'lı masayı bombaladı: Geyik muhabbeti yapıyorlar altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar

    Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masanın aday çıkaramadığı halde her ay toplanmasını eleştirdi. İnce, "Altılı masa umut vermiyor, anlaşamıyorlar. Geyik muhabbeti yapıyorlar, küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Zeytinyağlı yiyorlar, dolma yiyorlar, organik besleniyorlar ama ortada bir çözüm yok" dedi.

    6’lı masayı bombaladı: Geyik muhabbeti yapıyorlar

    2023 yolunda kritik bir virajdan geçen Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.

    Kaos masasına dönüşen CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masa bugüne kadar 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamadı. Suların durulmadığı yuvarlak masaya eleştiriler de devam ediyor.

    CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masaya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Adıyaman'ın Besni ilçesinde halkla buluşan Muharrem İnce, 'Altılı Masa'ya göndermede bulundu.

    GEYİK MUHABBETİ YAPIYORLAR
    İnce şu ifadeleri kullandı:

    "Altılı masa umut vermiyor, anlaşamıyorlar. Geyik muhabbeti yapıyorlar, küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Zeytinyağlı yiyorlar, dolma yiyorlar, organik besleniyorlar ama ortada bir çözüm yok. Memleket Partisinin sloganı şu, ne cumhur, ne millet, tek yol memleket, ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyorum."

        '6'LI MASADAN BİR ŞEY OLMAZ'
        Muharrem İnce geçtiğimiz gün yine 6'lı masayı hedef almış, "Oradan bir şey olmaz" ifadelerini kullanmıştı. 'Altılı Masa'nın umut olamadığını, çeyrek altın günü gibi ayda bir toplanıp dağıldıklarını söyleyen İnce, "Ne adayları var ne bir şeyleri var. Oradan da bir şey olmaz. Türkiye'nin 3 A'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Önce akıl-bilim, sonra adalet, sonra da ahlak" ifadelerini kullandı.

        "DOĞRUYA DOĞRU YANLIŞA YANLIŞ"
        İktidarın doğru yaptığına 'doğru', yanlışına 'yanlış' dediklerini söyleyen İnce, "Örneğin iktidarın tarım politikasına katılmıyoruz. İktidarın eğitim politikasına, sığınmacı politikasına katılmıyoruz. Ama Azerbaycan'a yardım etmesine katılıyoruz. Mavi Vatan konusunda destekliyoruz. Libya'da olmalıyız diyoruz. İHA'ları, SİHA'ları başarılı buluyoruz. Biz başarılı bulduğumuza başarılı diyoruz, doğruya doğru yanlışa yanlış. Türkiye'de yeni bir siyaset modeli bu. Bunu Memleket Partisi temsil ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son sloganım da şu olsun: 'Memleket kazanacak'" diye konuştu.

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        Haberler Güncel Son dakika: Muharrem İnce 6'lı masayı bombaladı: Geyik muhabbeti yapıyorlar altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar
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