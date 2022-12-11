Muharrem İnce’den 6’lı masaya salvo: Oradan bir şey olmaz

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masaya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Adıyaman'ın Besni ilçesinde halkla buluşan Muharrem İnce, 'Altılı Masa'ya göndermede bulundu.

'6'LI MASADAN BİR ŞEY OLMAZ'

'Altılı Masa'nın umut olamadığını, çeyrek altın günü gibi ayda bir toplanıp dağıldıklarını söyleyen İnce, "Ne adayları var ne bir şeyleri var. Oradan da bir şey olmaz. Bizim sloganımız net; 'Ne 'Cumhur', ne 'Millet', tek yol 'Memleket.' 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan' diyoruz. Türkiye'nin 3 A'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Önce akıl-bilim, sonra adalet, sonra da ahlak" ifadelerini kullandı.