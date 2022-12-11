Muharrem İnce’den 6’lı masaya salvo: Oradan bir şey olmaz

2023 yolunda kritik bir virajdan geçen Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.
Kaos masasına dönüşen CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masa bugüne kadar 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamadı. Suların durulmadığı yuvarlak masaya eleştiriler de devam ediyor.
CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı masaya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Adıyaman'ın Besni ilçesinde halkla buluşan Muharrem İnce, 'Altılı Masa'ya göndermede bulundu.
'6'LI MASADAN BİR ŞEY OLMAZ'
'Altılı Masa'nın umut olamadığını, çeyrek altın günü gibi ayda bir toplanıp dağıldıklarını söyleyen İnce, "Ne adayları var ne bir şeyleri var. Oradan da bir şey olmaz. Bizim sloganımız net; 'Ne 'Cumhur', ne 'Millet', tek yol 'Memleket.' 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan' diyoruz. Türkiye'nin 3 A'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Önce akıl-bilim, sonra adalet, sonra da ahlak" ifadelerini kullandı.
"DOĞRUYA DOĞRU YANLIŞA YANLIŞ"
İktidarın doğru yaptığına 'doğru', yanlışına 'yanlış' dediklerini söyleyen İnce, "Örneğin iktidarın tarım politikasına katılmıyoruz. İktidarın eğitim politikasına, sığınmacı politikasına katılmıyoruz. Ama Azerbaycan'a yardım etmesine katılıyoruz. Mavi Vatan konusunda destekliyoruz. Libya'da olmalıyız diyoruz. İHA'ları, SİHA'ları başarılı buluyoruz. Biz başarılı bulduğumuza başarılı diyoruz, doğruya doğru yanlışa yanlış. Türkiye'de yeni bir siyaset modeli bu. Bunu Memleket Partisi temsil ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son sloganım da şu olsun: 'Memleket kazanacak'" diye konuştu.