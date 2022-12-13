Eczanelerde ilaç temini sorunu için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Tarih öne çekilecek

Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.
BAKANLIK ARTAN ŞİKAYETLER ÜZERİNE DEVREYE GİRDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Bakanlık devreye girdi.
ŞUBAT AYINDA YAPILMASI PLANLANAN DÜZENLEME ÖNE ÇEKİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.