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    • Güncel
    • 13.12.2022 18:00
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    • 13.12.2022 18:23
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    Eczanelerde ilaç temini sorunu için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Tarih öne çekilecek

    Vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre Şubat ayında yapılması planlanan düzenleme öne çekilecek.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

    Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.



    BAKANLIK ARTAN ŞİKAYETLER ÜZERİNE DEVREYE GİRDİ
    Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Bakanlık devreye girdi.



    ŞUBAT AYINDA YAPILMASI PLANLANAN DÜZENLEME ÖNE ÇEKİLECEK
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.



        BAKAN NEBATİ DEVREDE
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin uhdesinde gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.

        BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Bir çabamız var. Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte göreceğiz" dedi.

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