Eczanelerde ilaç temini sorunu için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Tarih öne çekilecek





BAKAN NEBATİ DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin uhdesinde gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Bir çabamız var. Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte göreceğiz" dedi.

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