Başkan Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni için Katar’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık'ta Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere 18 Aralık 2022 tarihinde Doha'yı ziyaret edeceklerdir." denildi.
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Başkan Erdoğan, 21 Kasım'da 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreni için gittiği Katar'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Aziz kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim'in davetine icabetle gerçekleştirdiğimiz Doha ziyaretimizi tamamladık. Şahsıma ve heyetime gösterdikleri ev sahipliği için Katar Emiri Şeyh Temim başta olmak üzere Katarlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenini başarıyla düzenleyen Katar'ı tebrik ediyor, yaklaşık bir ay sürecek turnuvaya katılan tüm takımlara muvaffakiyetler diliyorum. Turnuvanın sportmenlik ruhuna uygun şekilde huzur ve güvenlik içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği bu uluslararası spor etkinliği, İslam coğrafyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası olması hasebiyle ayrı bir önem taşıyor." dedi.
TSK'nın Katar'da faaliyetlerle ilgili de konuşan Erdoğan, "Stratejik ortağımız Katar'la ilişkilerimiz mükemmel seyrediyor. Malumunuz, Meclisimizde kabul edilen tezkere çerçevesinde TCG Burgazada korvetimiz Katar karasularında görev yapıyor. Aynı şekilde Silahlı Kuvvetlerimizden çeşitli timler Kupa Kalkanı Harekâtı kapsamında Katar'da konuşlanmış durumdalar. Ayrıca çoğunluğu Çevik Kuvvet olmak üzere 2 bin 242 Emniyet Genel Müdürlüğü personelimiz de mesailerine Katar'da devam ediyor. Ziyaret ve tören vesilesiyle, Katar'da görevlendirilen bu personelimizin mesailerini başarıyla yerine getirdiklerini de görmüş olduk. Burada ülkemizi ve milletimizi temsilen görev yapan tüm güvenlik görevlilerimiz bizler için gurur kaynağıdır. Kendileriyle ne kadar iftihar etsek azdır. Açılış törenine katılan devlet başkanları ve üst düzey yetkililerle de bu vesileyle bir araya geldik. Dünya Kupasının bölgemize ve tüm insanlığa örnek teşkil etmesini, hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Fairplay ruhunun hâkim olduğu, kardeşlik ve dostluk mesajlarının verildiği, gençlere umut ve güven telkin eden bir etkinlik olarak tarihe geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.