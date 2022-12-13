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    • 14.12.2022 09:41
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    Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi: "Çözeceğiz kimse endişe etmesin"

    Son dakika haberi! Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan ilaç fiyatlarının güncellenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı’na ilişkin, “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin.” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İlaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi!

    Başkan Erdoğan'ın Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    İLAÇTA FİYAT GÜNCELLEMESİ ERKENE ÇEKİLDİ! VİDEO İZLE



    Buna göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi.

    Böylelikle her yıl şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu. Başkan Erdoğan'ın kararı kapsamında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

    Söz konusu artış ve yeni barem değerleri, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra geçerli olacak.



        Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36,77 oranında arttırıldı. Ayrıca fiyat korumalı ürünlerde barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranlarında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 37,10 Türk Lirası ve diğer ürünlerde 19,39 oldu. Yeni barem değerleri ise kararın yayımı tarihinden bir gün sonra geçerli olur.


        VATANDAŞLARIN İLACA ZAMANINDA ERİŞİMİ SAĞLANACAK
        Düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.



        "İLAÇ BULUNAMAMASI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLK ADIM ATILDI"
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntının çözümüne yönelik ilk adımın 1-2 gün içinde atılacağını belirterek, bir düzenleme yapılacağının ipucunu vermişti.

        DİĞER ADIMLAR DA YOLDA
        Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Erdoğan imzaladı! İlaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi

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