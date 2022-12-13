Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi: "Çözeceğiz kimse endişe etmesin"

Başkan Erdoğan'ın Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi.
Böylelikle her yıl şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu. Başkan Erdoğan'ın kararı kapsamında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.
Söz konusu artış ve yeni barem değerleri, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra geçerli olacak.