Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi: "Çözeceğiz kimse endişe etmesin"





Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36,77 oranında arttırıldı. Ayrıca fiyat korumalı ürünlerde barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranlarında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 37,10 Türk Lirası ve diğer ürünlerde 19,39 oldu. Yeni barem değerleri ise kararın yayımı tarihinden bir gün sonra geçerli olur.



VATANDAŞLARIN İLACA ZAMANINDA ERİŞİMİ SAĞLANACAK

Düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.