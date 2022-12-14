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Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi: "Çözeceğiz kimse endişe etmesin"

Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi: "Çözeceğiz kimse endişe etmesin"
14.12.2022 09:26

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Son dakika haberi! Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan ilaç fiyatlarının güncellenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı’na ilişkin, “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin.” dedi.

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