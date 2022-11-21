Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Pençe Kılıç Harekatı mesajı: Bedelini ödetiriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan gündeme ilişkin konulara yönelik yaptığı açıklamada dün gece saatlerinde başlatılan "Pençe Kılıç Harekatı" ile ilgili de konuştu. Erdoğan, harekatın hava ile sınırlı kalmayabileceğini işaret ederek "Bedelini ödetiriz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumar masası" sözlerine de yanıt veren Başkan Erdoğan, "Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var." ifadelerini kullandı. Katar'da Mısır lideri Sisi'yle verdiği samimi görüntüyle ilgili soruyu da yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz." dedi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aziz kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim'in davetine icabetle gerçekleştirdiğimiz Doha ziyaretimizi tamamladık. Şahsıma ve heyetime gösterdikleri ev sahipliği için Katar Emiri Şeyh Temim başta olmak üzere Katarlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenini başarıyla düzenleyen Katar'ı tebrik ediyor, yaklaşık bir ay sürecek turnuvaya katılan tüm takımlara muvaffakiyetler diliyorum. Turnuvanın sportmenlik ruhuna uygun şekilde huzur ve güvenlik içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği bu uluslararası spor etkinliği, İslam coğrafyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası olması hasebiyle ayrı bir önem taşıyor.
TÜM GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZ BİZLER İÇİN GURUR KAYNAĞI
Stratejik ortağımız Katar'la ilişkilerimiz mükemmel seyrediyor. Malumunuz, Meclisimizde kabul edilen tezkere çerçevesinde TCG Burgazada korvetimiz Katar karasularında görev yapıyor. Aynı şekilde Silahlı Kuvvetlerimizden çeşitli timler Kupa Kalkanı Harekâtı kapsamında Katar'da konuşlanmış durumdalar. Ayrıca çoğunluğu Çevik Kuvvet olmak üzere 2 bin 242 Emniyet Genel Müdürlüğü personelimiz de mesailerine Katar'da devam ediyor. Ziyaret ve tören vesilesiyle, Katar'da görevlendirilen bu personelimizin mesailerini başarıyla yerine getirdiklerini de görmüş olduk. Burada ülkemizi ve milletimizi temsilen görev yapan tüm güvenlik görevlilerimiz bizler için gurur kaynağıdır. Kendileriyle ne kadar iftihar etsek azdır. Açılış törenine katılan devlet başkanları ve üst düzey yetkililerle de bu vesileyle bir araya geldik. Dünya Kupasının bölgemize ve tüm insanlığa örnek teşkil etmesini, hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Fairplay ruhunun hâkim olduğu, kardeşlik ve dostluk mesajlarının verildiği, gençlere umut ve güven telkin eden bir etkinlik olarak tarihe geçmesini diliyorum.