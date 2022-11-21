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    • 21.11.2022 13:23
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Akşener'in 'kumar masası' sözlerine yanıt! Asıl kumar bakanlık paylaşmak

    Son dakika haberleri... Katar dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Masayı terk etmeyi gözden geçir" çağrısına "Kumar masasında olmadık" yanıtı veren Akşener'e “6’lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta “şu kadar bakanlık filancaya verilebilir” denmiyor mu? Kumar budur” dedi.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’dan Akşener’in ’kumar masası’ sözlerine yanıt!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'kumar masası' sözlerine de cevap verdi.

    Erdoğan, "Masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli" çağrısına Akşener'in "Kumar masasında olmadık" şeklinde cevap vermesine tepki gösterdi.

    Erdoğan, "6'lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta "şu kadar bakanlık filancaya verilebilir" denmiyor mu? Kumar budur" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "ASIL KUMAR BUDUR"
    İç siyasetle ilgili bir sormak istiyorum. Siz, Sayın Akşener'e "masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli" dediniz ancak Akşener "kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız" diye bir karşılık verdi. Bu cevabı nasıl buldunuz?



        Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? 6'lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta "şu kadar bakanlık filancaya verilebilir" denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener; ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var ne de Sayın Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Biz işimize bakıyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkeye hizmet. Bu ülkeye hizmette de bizim geldiğimiz yerler neresidir belli. Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. 20 yıl bunun çok açık ispatıdır. Altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, dış politikada nereye geldiğimiz, hepsi ortada. Öyleyse bu çalışmayı, Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var.
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Akşener'in 'kumar masası' sözlerine yanıt! Asıl kumar bakanlık paylaşmak
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