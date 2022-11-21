Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Akşener'in 'kumar masası' sözlerine yanıt! Asıl kumar bakanlık paylaşmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'kumar masası' sözlerine de cevap verdi.
Erdoğan, "Masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli" çağrısına Akşener'in "Kumar masasında olmadık" şeklinde cevap vermesine tepki gösterdi.
Erdoğan, "6'lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta "şu kadar bakanlık filancaya verilebilir" denmiyor mu? Kumar budur" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"ASIL KUMAR BUDUR"
İç siyasetle ilgili bir sormak istiyorum. Siz, Sayın Akşener'e "masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli" dediniz ancak Akşener "kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız" diye bir karşılık verdi. Bu cevabı nasıl buldunuz?