Başkan Erdoğan 2022 Dünya Kupası açılış töreninde! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile dikkat çeken kare

Doğu Akdeniz'de Yunanistan Mısır'ı kışkırtan tavır içine girdi. Verilen fotoğrafla bu noktaların aşıldığı görülmekte ve önemli bir resim. İki lider de samimi bir görüntü vermiş durumda. Katar'ın bu konuda arabuluculuk yaptığını bilmekteyiz. Arap dünyasının diğer isimleri de Ürdün'de bunu destekledi. Bölgesel ölçekte desteklenen bir süreçti. Bu görüşme ile psikolojik aşamanın da aşıldığı görülmekte." dedi.