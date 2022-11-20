Başkan Erdoğan 2022 Dünya Kupası açılış töreninde! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile dikkat çeken kare
Başkan Erdoğan 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninde liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya geldi. Dikkat çeken karelerden birisi ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile tokalaştığı anlardı. Söz konusu kare Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin başlangıcı olarak değerlendirildi.
Başkan Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni vesilesiyle bulunduğu Katar'da liderler için verilen resepsiyona katıldı.
Başkan Erdoğan, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş Başkan Erdoğan'ın Sisi ile verdiği fotoğrafın okumasını A Haber'de yorumladı.
"BU GÖRÜŞME İLE PSİKOLOJİK AŞAMANIN DA AŞILDI"
Özellikle Mısır tarafından görüşme talebi olduğunu altını çizen Murat Yeşiltaş, "Mısır ile Türkiye arasında bir normalleşme adımı vardı. Aslında son 1,5-2 yıldır devam ediyordu. Bunlar alt düzey görüşmelerdi. Libya konusunda Türkiye ve Mısır bir işbirliği oluşturabilirse yeni bir istikra dönemi başlatılabilir yönünde bir pozitif yanı var.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan Mısır'ı kışkırtan tavır içine girdi. Verilen fotoğrafla bu noktaların aşıldığı görülmekte ve önemli bir resim. İki lider de samimi bir görüntü vermiş durumda. Katar'ın bu konuda arabuluculuk yaptığını bilmekteyiz. Arap dünyasının diğer isimleri de Ürdün'de bunu destekledi. Bölgesel ölçekte desteklenen bir süreçti. Bu görüşme ile psikolojik aşamanın da aşıldığı görülmekte." dedi.