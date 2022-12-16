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    • Güncel
    • 16.12.2022 22:51
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    • 16.12.2022 23:12
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    Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA'dan tam isabet

    Roketsan sosyal medya hesabından Bayraktar'ın Akıncı TİHA'sından ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA'nın görüntülerini paylaştı. 100 km üzerindeki hedefi tam isabetle vurulduğu bildirilen paylaşımda, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    100 km üzerindeki hedefe tam isabet!

    Roketsan'ın Twitter hesabından, TRG-230-İHA füzesinin atışına ilişkin paylaşım yapıldı.



    Bayraktar'ın Akıncı TİHA'sından ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan #TRG230IHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin tam isabetle vurulduğu bildirilen paylaşımda, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.


    Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da Baykar Tesislerinden havalanan AKINCI TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşlendi.


    Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırıldı.



    Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor.



        Gerçekleştirilen atış, Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.

        YOĞUN VE ETKİLİ ATEŞ GÜÇÜ!
        TRG-230 Füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 - 70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 Füzesi; Roketsan tarafından geliştirilen Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.



        SİSTEM ÖZELLİKLERİ
        7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
        Kısa Atışa Hazırlık Süresi
        Nokta Vuruş Yeteneği
        Düşük İstenmeyen Etki
        Hassas Angajman Yeteneği
        Podlu Taşıma Depolama ve Kullanım



            TEKNİK ÖZELLİKLERİ
            Çap: 230 mm
            Füze Ağırlığı: 215 kg
            Menzil: 20 - 70 km
            Güdüm: ANS* + LAB**
            Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
            Yakıt Tipi: Kompozit Katı
            Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli
            Harp Başlığı Ağırlığı: 42 kg
            Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 55 m
            Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı
            Vuruş Hassasiyeti [CEP]: ≤ 10 m

            (KKSKüresel Konumlama Sistemi)
            (ANS Ataletsel Navigasyon Sistemi)



            UYGUN HEDEFLER
            Yüksek Doğrulukta
            Tespit Edilmiş Hedeﬂer
            Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
            Radar Mevzileri
            Toplanma Bölgeleri
            Lojistik Tesisler
            Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
            Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer
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