Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA'dan tam isabet





Bayraktar'ın Akıncı TİHA'sından ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan #TRG230IHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin tam isabetle vurulduğu bildirilen paylaşımda, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bayraktar #AKINCI TİHA'mızdan ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan #TRG230IHA ile 100KM üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu!



Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz! @baykartech 🐳🤝🚀 pic.twitter.com/nl5hmY3OTj — Roketsan (@roketsan) December 16, 2022



Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da Baykar Tesislerinden havalanan AKINCI TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşlendi.





Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırıldı.